Pala otimačina oko korpe s jajima! Kačavenda i njen pulen Dača napravili haos, pa pozirali nasmejani za Pink.rs vaskršnji editorijal!

I ove sezone, učesnici Elite pozirali su za pred našim objektivom, u okviru specijalnog vaskršnjeg editorijala portala Pink.rs, a mi vam donosimo ekskluzivne fotografije!

Milena Kačavenda prethodne sezone, tačnije u "Eliti 8", formirala je svoj tzv. "Kačavendin klan" koji se po završetku ove sezone raspao u paramparčad, a budući da Dača Virijević nije bio deo istog, ona je u ovu sezonu ušla s potpunim poverenjem u nejga.

Njih dvoje su, naime, od samog početka ove sezone bili potpuno nerazdvojni, što su ostali i dan-danas, te su se tako u nekoliko navrata, tačnije svaki put, branili za crnim stolom, a sa strane jedno drugome zamerali ono što im se ne dopada.

Dača i Kačavenda, u nekoliko navrata, šaputali su i o nekim tajnama i onome što su videli, a što možda drugi nisu primetili kada je ponašanje njihovih cimera u pitanju, te ih tako mnogi nazivaju i "riznicom tajni" Elite 9.

Sada, Milena i Virijević napravili su opšti haos na vaskršnjem fotkanju za naš editorijal, budući da su se prvo, naravno iz šale, otimali oko korpe sa vaskršnjim jajima, pa su potom pozirali nasmejani i u duhu pravog prijateljstva.

EKSKLUZIVNE INTERVJUE I VASKRŠNJE PRIČE NAŠIH JAVNIH LIČNOSTI, NJIHOVIH PORODICA, ALI I UČESNIKA "ELITE 9", PRATITE NA PORTALU PINK.RS!

Autor: Nikola Žugić