AU, KAKVA NOĆ: Učesnici bez pardona sasuli Staniji i Asminu sve u lice, njima umalo pozlilo zbog komentara, pa Ivana Šopić na kraju večeri saopštila odluku Velikog šefa!

Subota je, kao po običaju rezervisana za emisiju ''Nominacije'', te su tako učesnici ''Elite'' tokom noći za nama iznosili mišljenje o Staniji Dobrojević i Asminu Durdžiću. Mnogi su osetili slobodu, da po prvi put otkriju šta zapravo misle o ovom bivšem paru, kao i da otkriju šta o njima misle, kao jedinkama. Voditeljka Ivana Šopić, na kraju večeri je otkrila ko je nominovan od strane Odabranih, kao i ko je dobio najmanju podršku publike.

Na samom početku večeri ''Nominacije'', Stanija Dobrojević iskoristila je priliku da se obrati Aneli Ahmić i tim povodom istakne da je detektovala veliku količinu netpeljivosti i sujete sa njene kaže, jer je, kako kaže, uplašena da bi mogla ostati u Beloj kući do kraja rijalitija.

Maja Marinković je tokom izlaganja svoje nominacije rešila da saspe Staniji Dobrojević sve u lice, te kako se čini, nije štedela reši i uložila je silan napor da se priseti događaja iz prošlosti, koji ni eventualno mogli da diskredituju Dobrojevićevu.

Po svemu sudeći, Luka Vujović jedna je dočeka svoj red za nominaciju, te je tako iskoristio priliku da kao nikada do sad izvređa svoju bivšu parterku, Aneli Ahmić.

Bivši prijatelj Asmina Durdžića, Borislav Terzić Terza, nije se libio da ga sroza, te je opleo po njegovoj muškosti, dok je stao u zaštitu Stanije Dobrojević.

Maja Marinković pre nekoliko dana popila je pilulu za dan posle, te je sinoć Asminu Durdžiću otkrila kako se danima nakon toga oseća i s čim ima problem.

Nakon što su svi takmičari završili svoje glasanje, voditeljka Ivana Šopić saopštila je važnu odluku Velikog šefa.

Autor: S.Z.