Ovog puta sam van zemlje, s dečkom i sa... Slađa Poršelina napustila Srbiju za Vaskrs! Progovorila o tradiciji i običajima, pa priznala: Ni mama ni ja NE VOLIMO KUHINJU!

Hrišćani širom sveta danas proslavljaju najradosniji hrišćanski praznik - Vaskrs, praznik koji slavi pobedu života nad smrću, svetlosti nad tamom i dobra nad zlom, a mi smo proverili kako ovaj praznik proslavlja Slađa Poršelina!

Slađa Lazić, poznatija kao Slađa Blinda Poršelina, otvorila je dušu za naš portal, otkrivši da ovog puta, nažalost, neće proslaviti ovaj praznik sa svojom porodicom, već sa drugaricama i jačom polovinom.

Kako se kod tebe u domu ove godine proslavlja Vaskrs?

Ja trenutno nisam u porodičnom domu, otišla sam sa svojim partnerom i drugaricama van zemlje, pa proslavljamo malo drugačije nego inače. Moj otac i moja majka proslavljaju u idili, i naravno dođe nam moja sestra s decom i suprugom. Oni su u toj toploj harmoniji

Ko je bio zadužen za trpezu ove godine i koje ti je omiljeno jelo koje dominira na vaskršnjoj trpezi?

S obzirom da mi baš, ni moja majka ni ja, nismo nikada zadužene za trpezu, ne volimo kuvanje, nama je uvek neko zadužen za to. Održavamo tradiciju tako što naručujemo jela iz obližnjeg restorana, mnogo radimo i nemamo vremena za to.

U kakvom sećanju ti je ostala proslava Vaskrsa u detinjstvu i koliko se ona razlikuje od ove sada?

Moram da kažem da sam kao mala mnogo volela da idem kod bake i deke na selo, to mi je najlepša uspomena. Mi već 15 godina ne proslavljamo tako Vaskrs, ali je jako bilo lepo. Dolazili smo tamo, bilo je puno dece, imali smo vaskršnju dekoraciju i moja baka je bila zadužena za najlepša naša tradicionalna jela, bila je prava domaćica. Srećna sam kada pomislim da je bilo tako lepo, tada sam mislila da je svet lep i da nije iskvaren.

Kada je reš o farbanju jaja, koje tehnike obično koristiš?

Što se tiče farbanja jaja, ja nikada u svom životu nisam ofarbala jedno jaje. Ja volim da ih išaram Svarovski kristalom, malo koristim uljane boje i mama je to farbala u lukovini kada te boje nisu ni postojale. Volela sam da tražim cvetiće da bi se to lepo šaralo. Nažaost ne proslavljam ove godine Vaskrs sa svojima, ali sledeće verovatno hoću.

Autor: Nikola Žugić