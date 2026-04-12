Oprostila je Gastozu sve?! Anđela Đuričić progovorila o proslavi Vaskrsa u svom domu za Pink.rs, pa priznala: Moja mama je ove godine imala pomoć (VIDEO)

Danas, hrišćani širom sveta proslavljaju najradosniji hrišćanski praznik - Vaskrs, te smo tako o proslavi istog porazgovarali sa drugoplasiranom superfinalistkinjom Elite 8, Anđelom Đuričić.

Anđela nam je, naime, otkrila kako se u njenom domu ove godine proslavlja Vaskrs, kakve običaje poštuje njena porodica, ali je i otkrila ko je ove godine bio zadužen za vaskršnju trpezu.

Kako se kod tebe u domu ove godine proslavlja Vaskrs?

- Kod mene u porodičnom domu Vaskrs se uvek proslavlja time što prvo odemo na ponoćnu liturgiju i pričestimo se. Prvog vaskršnjeg jutra međusobno svi jedni drugima čestitamo, poželimo mir, sreću i blagostanje tokom cele godine. Zatim ispoštujemo običaj kucanja sa jajima i ja se uvek potajno nadam da ću biti pobednik, jer mi je to ostalo još iz detinjstva kao jedan od najlepših dečijih doživljaja i praznika u kojem sam uživala.

Ko je bio zadužen za trpezu ove godine i koje ti je omiljeno jelo koje dominira na vaskršnjoj trpezi?

- Za trpezu je naravno kao i uvek zadužena mama koja je najbolja u tome, ali moram da priznam da je ove godine imala moju pomoć, jer sam počela i ja da spremam i da uživam u prazničnim najlepšim čarima.

U kakvom sećanju ti je ostala proslava Vaskrsa u detinjstvu i koliko se ona razlikuje od ove sada?

- Kada pogledam na proslavu Vaskrsa u detinjstvu iz ove tačke sada uvek se svega setim sa osmehom i ne postoji nešto čime smo se mi kao deca (moja braća i sestra) radovali više nego samom činu farbanja jaja, to je za nas bilo nešto najlepše i uvek smo želeli da učestvujemo u tome da lepimo sličice i da se potrudimo da naša jaja budu najlepša.

Kada je reč o farbanju jaja, koje tehnike obično koristiš?

- Kada je reč o farbanju jaja iskreno mama voli da se drži te tradicije da se jaja farbaju u lukovini, a ja više volim da dodamo uz to poneku boju pa zajedno sve to išaramo i u suštini sama čar tradicije i jeste u tome da jaja budu različita.

S obzirom da je Vaskrs dan praštanja, da li postoji neko iz Elite kome bi danas pružila ruku pomirenja čak iako misliš da nije zaslužio?

- Kada je oprost u pitanju ja sam neko ko u suštini na kraju sve svima oprosti, jer ne volim da držim u sebi bilo kakav bes i loš osećaj već da se oslobodim svega lošeg da bi ja lepše nastavila dalje. Tako da moj oprost ima svako i svim čitaocima i gledaocima Pink TV i portala koji obeležavaju ovaj praznik želim srećan uskrs mir, ljubav, sreću i blagostanje tokom cele godine!

Autor: pink.rs