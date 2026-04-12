Nas troje smo porodica, UŽIVAMO: Ena i Peja otvorili vrata svog doma za Vaskrs, ona progovorila o odnosu sa Zlatom, pa priznali: Zajedno smo bojili jaja, a Matija... (FOTO)

Hrišćani širom sveta danas proslavljaju prvi dan najradosnijeg hrišćanskog praznika - Vaskrsa, te smo tako zavirili u dom ljubavnog para, bivših učesnika "Elite 8", Ene Čolić i Jovana Pejića Peje!

Ena i Peja su, naime, za naš portal, otvorili vrata svog doma, te su progovorili o proslavi Vaskrsa, ona nam je otkrila detalje odnosa sa njegovom majkom, pevačicom Zlatom Petrović, ali i ko je ove godine bio zadužen za vaskršnju trpezu.

Ove godine za vas je Vaskrs različitiji u odnosu na prethodni, s obzirom na to da ga proslavljate zajedno i sa tvojim sinom. Kada se osvrneš unazad, koliko si srećna zbog toga?

- Malopre govorim Peji kako nam je ovo prvi zajednički Uskrs, a on pita: “kako prvi?!”...Prošli ne računam na ovaj način.. jako mi znači sve ovo. Uživam u svim praznicima od kad smo nas troje porodica.

Kako će se ove godine proslaviti Vaskrs u vašem domu?

- Ove godine slavimo kod kuće. Tu nam je moja najmladja sestra sa svojom porodicom i naš ujka, a sutra idemo kod Zlate.

Ko će biti zadužen za vaskršnju trpezu, koja jela će dominirati i da li su Peja i Matija zahtevni kada su jela u pitanju? Šta volite da jedete?

- Što se trpeze tiče mama nas je svemu naučila tako da smo sestra i ja podelile dužnosti i svaka je svojoj kući pripremala po dogovoru odredjene stvari. Jovan i ja smo zajedno bojili jaja, ukrašavali mafine i pravili tortu. Mnogo volim što uživa da ušestvuje u dosta stvari, onda oboje doživljavamo praznike kao uživanje, a ne kao obavezu. Jedemo raznoliko, jaja smo nabavili sa sela, a ima nekoliko specijaliteta od ribe jer ja ne jedem meso kopnenih životinja.

Kada je reč o farbanju jaja, da li si zasukla rukave ili ste pak, svo troje u tome učestvovali? Kojim tehnikama farbanja jaja pribegavate?

- Matija nije hteo da učestvuje.. on je sad u svom tinejdzerskom svetu i mi smo za njega “krindž” i “smarači”. (smeh)

S obzirom na to da si izgladila odnose sa Zlatom, hoćete li Vaskrs provesti zajedno?

- Što se tiče odnosa izmedju mene i Zlate, on nije izgladjen već se zaista istinski volimo. Jako smo bliske i srećna sam što je u mom životu.

Pejo, za tebe je ovaj Vaskrs dosta različitiji od svakog prethodnog, jer sada živiš sa devojkom koju voliš. Kako gledaš na to?

- Ja sam mnogo srećan, sve je lepo.. snimali smo i vlog kako zmo bojili jaja i pravili kolače pa ljudi mogu da isprate kod nas na YouTube kanalu deo atmosfere. Ne može da ne bude sve lepo kad se volimo i kad smo složni.

Autor: Nikola Žugić