Zaboravio da se kleo u ljubav prema Staniji! Alibaba više ne bira ni reči, ni sredstva da uništi bivšu devojku i njen brend, zbog Maje postao spreman na sve (VIDEO)

Žestoko!

Voditelj Darko Tanasijević ugostio je u "Šiša baru" Asmina Durdžića kako bi sa njim porazgovarao o njegovim bivšim devojkama, ali i o novoj.

- Mogu li tebe obe udružene žene da pobede? - pitao je Darko.

- Ne mogu, došle su sad na talevizuju da me blate. Kad su bile sa mnom bio sam najbolji, sad kad sam nastavio dalje one me blate - rekao je Asmin.

- Stanija je rekla da je zaključala ribicu kad je shvatila da si loš otac, zašto te onda ostavila posle dve i po godine? - pitao je Darko.

- Ja da sam nju tipovao, potrošio bih sa njom 30 ili 40 hiljada evra. Nema to tipovanje logike. Ispada da sam tipovao sebi na štetu, umesto da zaradim ja sam potrošio. Shavtila je da sam loš čovek, ali da nisam ovde završavao sa drugim devojkama da bi ona mene čekala i bila ponosna. Videlo se od prvog meseca da se meni Maja sviđa, ali sam bežao od emocija. Ja sam nju tek sad upoznao. Ja sam Siti uplaćivao novac. Kad sam slao poklone za Noru da je ne bi psovali, Stanija me osuđivala. Ja više nemam ni snage ni volje. Kad je Luka uzimao Noru u usta cela kuća ga osuđivala, a Stanija kao ima pravo. Ona mene jako dobro zna. Ja se nikad ne bih umešao u svađu nje i Maje, ali kad je krenula da spominje roditelje... - rekao ej Asmin.

- Stanija kaže da ti nikad neće oprostiti ono što si rekao na račun njene majke - rekao je Asmin.

- Ona meni nije ništa, šta mene vezuje sa njom?! Aneli mi nije ništa, ali je drugačije malo jer imam dete sa njom - rekao ej Asmin.

- Kaže da si hteo da se ubiješ zbog nje - rekao je Darko.

- Zašto bih se ubio zbog nje? Nema logike to što ona priča - rekao je Asmin.

- Šta kažeš to onako komentarišu vaše s*kusalne odnose? - pitao ej Darko.

- Meni to ne smeta, nek komentarišu, ali ću uvek da skočim kad ponižavaju Maju. Meni je lepše da provodim vreme sa Majom nego sa njima svima. Bolje da imam samo sa Majom kontakt. Uopšte me ne zanima kakvu sam sliku njima poslao. Ja sam video kad su meni moji poslali čestitku. Nigde javno nisu Maju ponizili, a ni mene. Ja nemam vremena da sedim s nekim na kafi i da gubim vreme. Ja samo imam drugarstvo sa poslovnim partnerima. Najjači sam u životu bio kad sam bio sam - rekao je Asmin.

- Da li je istina d aje njena majka ljubavnica? - pitao je Darko.

- Ja sam Staniji plaćao sve račune, ona niej finansijski stabilna. Njoj je pre mene taj iz Albanije plaćao kiriju i ona je preko Onlyfansa zarađivala dve ili tri hiljade evra. U Majamiju su samo računi pet ili šest hiljada dolara. Ja nikad nisam dozvolio da mi ona nešto plati. Ja sam njoj ostavio dva miliona, dao sam joj za Sbombs nešto. Sve joj je pogrešno došlo i onda sam ponovo poručio, i tako svaki mesec. Ja sam bio za nju tu 24 sata. Odakle njoj da živi u Majamiju sama?! Nema ona ništa. Ja nikad ne bih bio sa ženom koja je jača od mene finansijski. Svako ko je kupio jednom od nje nešto nije nikad ništa. Ko njoj vodi bren sad? Ja sam joj sve našao. Ima tim, ima malu Maju koja ide samo u poštu. Pre se bavila tim kremama, a onda je Taša iskopirala i sj*bala Staniju - rekao je Asmin.

Autor: A.Anđić