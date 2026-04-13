AKTUELNO

Domaći

Srce mu se pocepalo! Luka plače kao kiša zbog svog tate, zapretio otkrivanjem istine o njemu, pa pozvao i majku Biljanu (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Voditelj Darko Tanasijević ugostio je u "Šiša baru" Luku Vujovića kako bi sa njim porazgovarao o aktuelnim temama u Beloj kući.

- Rekao si da te mnogo toga tišti i da o mnogo čemu ćutiš - rekao je Darko.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mnoge stvari, ne želim da pričam o tome na televiziji. Sve što se izdešavalo od osmice, nije to nesporazum sa ocem koji prođe. Ne mogu da budem iskren, moj otac već 20 godina ima drugi život. On ima i druga unuke. Više vremena provodi sa maćehinom decom nego sa svojom rođenom. Ima svašta nešto o čemu ne bih da pričam. Ne želim da idem protiv oca nikako... Ja do 18. godine nisam znao da mi to nije rođena sestra, prihvatio je moju majku sa drugim detetom. Nikad mu se niko nije mešao, a sad ispada da mi je fokus svađa sa ocem ili rasprava - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta misliš da je problem kod Anite? - pitao je Darko.

- Nema više ni Anita veze sa tim. Ja ove sezone nisam dobio ni čestitku od oca, napolju nisam dobio podršku. Zamisli kako mi je kad čujem da je svaki dan bio sa Sandrom na liniji, a sa mnom nije, nije se čuo ni sa Noom - rekao je Luka.

- Koliko je tebi i Aniti ovo otežavajuća okolnost, ne možete da se fokusirate na lepe stvari kad imate u glavi ovo? - pitao je Darko.

Foto: TV Pink Printscreen

- Krivo mi je, žao mi je Anite. Majka može da kaže sve ako želi, ja neću. Ja njega za mnoge stavri ne razumem u životu. Ja sam na njega baš osetiljiv. Ja pokupavam da ne utiče na Anitu, kažem joj da to nije tako sigurno. Šta je njemu Anita uradila? akd je dobio unuke sa druge strane bio je džek, a kad je Luka u pitanju dobijam informaciju da ne podžava, njemu je u glavi Sandra - rekao je Luka.

Autor: A.Anđić

POVEZANE VESTI

