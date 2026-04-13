Raskrinkane mnoge tajne u Eliti: Darko Tanasijević svim silama izvlačio informacije od takmičara, posle ove noći ništa neće biti isto! (VIDEO)

Voditelj Darko Tanasijević ugostio je u "Šiša baru" Staniju Dobrojević sa kojom je pretresao goruće teme vezane za Asmina Durdžića i Maju Marinković.

- To su moji glavi akteri: Asmin, Maja i Aneli. On mi je najveći smrtni neprijatelj u kući, pa onda svi ostali. Asmin i Aneli su dva prevaranta i foliranta koja su me tipovala da bi ušli u rijaliti. Ko zna koliko će još zarađivati. Vidim i njega narednih sezona. Spomenula sam i dogovore, s obzirom da znam njegov mozak i šta je meni predlagao. Ova priča sa njim me ponovo dovela ovde gde jesam. Igramo produžetke, videćemo da li ostajem do kraja. Ne kažem da je Sita sklopila neki dogor sa njim, ali videćemo. On je sigurno pokušavao dogovore sa njom i napolju, ne tvrdim, ali sam pratila ponašanje njega i Aneli u izoalciji. Ne kažem da je pristala, ali s obzirom da je ostavila Luku i završila sa njim u hotelu... Shvata on da ne može visoko da se kotira, čuo je da nije omiljeni u narodu. Gađala sam u metu kad sam to iznela. Ja sam nju pitala, ali ne verujem joj nišrta. Vreme će da pokaže - rekla je Stanija.

Odmah posle Stanije, voditelj Darko Tanasijević ugostio je i Maju Marinković koja je govorila o svim gorućim temama.

- Mislim da neću. Možemo da gledamo kako je prošao i on. On jeste loš, ali one su ološi. Ne moižeš da ostaneš imun ako tebe neko pljuje. On i ja smo u rijalitiju u odnosu, šta će buiti ne zanm. Sve dok je on prema meni dobar i dok osećam poštovanje, ja ću biti divna. Šta one pričaju za njega? Ima malo p*niš, da su ga koristile za bankomat... Kako mene nije obmanuo neko za svojih 30? Petnaest minuta je pričala svoj CV, klasično spinovanje priče. Ja sam najstrašnije osušena kad sam rekla da je dete jadno zbog oca i majke, a ne kao dete. Ne može da bude tipovana, njoj je sve to odgovaralo. Zašto nije ostavila takvog čoveka i monstruma? Žena propagira blud i nemoral. Ovo je prava Stanija. Ja sam neko ko uvek stane iza svega što napravi. One se sve peru. Stanija sa svojim ponašanjem i degradiranjem svakog učesnika, ona propagira prostituciju. Njen je stav zaključavanje i otključavanje ribice. Daje poruku mladim devojkama da treba da traže sponzore i da daju ribicu u prvih mesec dana. Šta si radila sa tim čovekom dve i po godine? Mene je više blam! Ona se ponavlja kao papagaj. Žena je dno dna! Ona Stanija Dobrojevič više ne postoji. Stanija Dobrojević i Slađa Poršelina su ista linija. Ona spinuje priče. Vređa mi oca jer je bila sa njim. verovatno ne može da preboli što je našao mlađu i lepšu - rekla je Maja.

Voditelj Darko Tanasijević ugostio je u "Šiša baru" Aneli Ahmić kako bi sa njom porazgovarao o Asminu Durdžiću i Staniji Dobrojević.

- Ja sam sa strane slušala njih i pratila situaciju. Moja pridoda je jača od mene i onda me to baci mnogo više dole. Ja nju ne diram prva, niti joj šta govorim. Konstantno to da ja glumi žrtvu. Ona je jako loša osoba, ne može da podnese kritike. Namazana je i premazana seljački. Ona je došla sa stavom sve je super, ti si pobednica, a mene je za to bolela briga. Ona će tek da prolazi linč jer njeno ponašanje nije primereno meni. Ona meni spominje Luku i možda čačka teme koje mene bole, gde sam ja pogrešila. Luka svaki put seda i gleda ovkako u mene i smeje mu se brk. Da li od sreće što on mene može ponovo da komentariše, mislim da je to u pitanju. Svestan je šta radi, ali jače je to da mene ukanale. Ne mogu mi ništa, oni su svi u kanalu sa mnom. Stanija nema pravo mene da komentariše na taj način. Pogazila je sve što je pričala u početku. Ovo je moja najstrašnija sezona, videla bih ja njih. Ona je došla u punoj snazi. Ja sam nju shvatila odmah - rekla je Aneli.

Nakon intervjua u Šiša baru sa Darkom Tanasijevićem, Maja Marinković je ušla u svoju fazu ljubomore i odma napala Asmina Durdžića.

- Nemoj ja tebi da pokažem ko je nenormalan, da vam objasnim ko je mama ovde, mrš pe*deru - rekla je Maja.

Nakon turbulentnog dešavanja u pušioni između Maje Marinković i Asmina Durdžića, situacija između njih i dalje nije splasnula.

- Ajde pali, ne možeš da me ljubiš, kraj priče - rekla je Maja.

Voditelj Darko Tanasijević ugostio je u "Šiša baru" Asmina Durdžića kako bi sa njim porazgovarao o njegovim bivšim devojkama, ali i o novoj.

- Ja da sam Staniju tipovao, potrošio bih sa njom 30 ili 40 hiljada evra. Nema to tipovanje logike. Ispadada sam tipovao sebi na štetu, umesto da zaradim ja sam potrošio. Shavtila je da sam loš čovek, ali da nisam ovde završavao sa drugim devojkama da bi ona mene čekala i bila ponosna. Videlo se od prvog meseca da se meni Maja sviđa, ali sam bežao od emocija. Ja sam nju tek sad upoznao. Ja sam Siti uplaćivao novac. Kad sam slao poklone za Noru da je ne bi psovali, Stanija me osuđivala. Ja više nemam ni snage ni volje. Kad je Luka uzimao Noru u usta cela kuća ga osuđivala, a Stanija kao ima pravo. Ona mene jako dobro zna. Ja se nikad ne bih umešao u svađu nje i Maje, ali kad je krenula da spominje roditelje... - rekao ej Asmin.

Luka Vujović bio je naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića i tom prilikom porazgovarao je o gorućim temama u kući, ali i prolio reku suza.

- Mnoge stvari, ne želim da pričam o tome na televiziji. Sve što se izdešavalo od osmice, nije to nesporazum sa ocem koji prođe. Ne mogu da budem iskren, moj otac već 20 godina ima drugi život. On ima i druga unuke. Više vremena provodi sa maćehinom decom nego sa svojom rođenom. Ima svašta nešto o čemu ne bih da pričam. Ne želim da idem protiv oca nikako... Ja do 18. godine nisam znao da mi to nije rođena sestra, prihvatio je moju majku sa drugim detetom. Nikad mu se niko nije mešao, a sad ispada da mi je fokus svađa sa ocem ili rasprava - rekao je Luka.

Voditelj Darko Tanasijević pozvao je Marka Janjuševića Janjuša da porazgovaraju o aktuelnim temama.

- Korektni su Maja i Asmin. Ovih dana j*bu se nenormalno, ono je vadjenje creva na živo. Ja sam jednu noć pratio, igraju se žmurke ispod pokrivača, traže se. On je čak i gori od Aneli jer je uradio ono što je rekao da neće. Maja voli te bolesne odnose, to je radi, a voli i s*ks. I ja ga volim ali rado ga se sećam evo već osmi mesec - ispričao je Janjuš.

Voditelj Darko Tanasijević ugostio je u "Šiša baru" Daču Virijevića kako bi sa njim porazgovarao o aktuelnim temama u Beloj kući.

Maja Marinković ponovo je pokazala da može da se igra sa Asminom, ovaj put se odlučila da ga našminka.

U ''Šiša baru'' kod Darka Tanasijevića došao je i Nenad Macanović Bebica kako bi progovorio o njegovom odnosu sa Teodorom i aktuelnim dešavanjima.

- Nikad se ne bih pomirio s Teodorom. Unakazio bih je u svakom smislu, bila bi najgora devojka na svetu. Ne mogu ponovo da razmišljam da li će se to desiti. Dani su mi ko godine, ne mogu da spavam. Još gore će mi biti kad budem izašao napolje - odgovorio je Bebica.

Voditelj Darko Tanasijević ugostio je u "Šiša baru" Milenu Kačavendu kako bi pretresli akutelne teme Bele kuće.

- Sad su se od onog s*ksa toliko utanjili. Ja planiram sad, ali se bojim da me ne provale. On je smećar jedan običan. Ja sad više pričam sa Majom, a on ima neke reakcije. Nije samo za mladost i lepotu, nego da mu se us*rem. Ja puštam pipke svugde. Izgasirala sam da Stanija ostaje do kraja. Njemu sam rekla da će da ga nagaze Terza i Janjuš, a on je ustao i otrčao kod Terze. Ideja mi je da se u petak izvini za sve i da demantuje sve. Nije mu svejedno koliko se kočoperio. On se savetuje sa Luksom, Luks sa Sorbonom... K*rčis e kako mu ne treba niko, a nema sa kim - rekla je Milena.

Nakon komičnog razgovora Rade i Asmina koji je bio u ulozi Stanije, Rada je otrčala do izolacije i prenela Dači i Staniji šta je Asmin pričao i kako ju je imitirao.

Voditelj Darko Tanasijević ugostio je u "Šiša baru" Minu Vrbaški. Zajedno su pretresli sve goruće teme Bele kuće.

- Maja mu je ful tretman odradila, puder, trepavice, maskara... On kreće da priča kao Stanija,a Rada jutri kadar i sela kod Asmina. Oni kao pričaju: "Molim vas da mi pošaljete tablete za mršavljenje", a posle par minuta čujem: "P*deru". Asmin skočio i ščešao je za vrat i odveo u pušionu. Poenta je da on njoj nešto radi iza leđa i da se sa nekim gleda. Ja ne znam zašto sam im trn u oku. Ako drugi nemaju herca, ja sam postavila ono što se zaista desilo. Jako je ružno što ona pokušava mene da ponizi. Što sam ja kvarna ako se to dogodilo?! Videla sam da Maja ima velike masnice po nogama. Često čujem da je on udari, ali ne znam da li je to u s*ksu. Tu će biti haos i ozbiljno će goreti kuća. Od Maje sam očekivala da će da ga uništi zbog toga već. Nameću kako smo mi ljubomorni, a na šta da budem!? Što je veći blam, to se više priča, za mene je to tako. Njena teorija je da Viktor i ja imamo dosadnu vezu. Mi ako imamo odnose imamo ih kad svi spavaju. Mislim da se on plaši Viktora. Ako je on mogao da bude sa mnom, onda je i on mogao sa Majom, pa je rekao da ju je pipao za d*pe. Posle par dana je Viktor pipnuo. Ona govori da to sve nije istina, ali nema veze - rekla je Mina.

Ivan Marinković bio je sledeći Darkov sagovornik u ''Šiša baru'' kako bi sumirao utiske tokom cele nedelje i izneo svoje mišljenje o aktuelnim temama.

- Ja na prvu skeniram i odmah reagujem. Odma sam shvatio da je Stanija folirant, a vidim da su svi polako počeli to da primećuju. Stanija deluje kao da je instruisana. Imam utisak da se stalno drži jedne te iste stvari kako je demolirala Asmina. Podseća me na ulazak Ane Ćurćić. Kod Stanije primećujem žal za ne nastavkom odnosa sa Asminom. Ona gubi siguricu u ovom momentu, treba naći sada novu žrtvu. Tu je sada i ženska sujeta. Nije mi više zanimljiva. Mislim da će Stanija do kraja boravka ovde, da se uklopi u ovaj naš sistem. Otktiće ovde novu sebe. Kod nje je specifično zato što ona svoj prethodni život usiljen, da joj to nije prirodno stanište - objasnio je Ivan.

Dok su se Maja Marinković i Asmin Durdžić izležavali u izolaciji, u jednom momentu u prostoriju je ušetala Stanija Dobrojević.

- Ako se neko proda zbog sitnog i u ponedeljak bude druga priča, jel to moj pronlem ili njihov - rekao je Asmin.

Voditelj Darko Tanasijević ugostio je u "Šiša baru" Uroša Stanića kako bi progovorio o aktuelnim temama u Beloj kući.

- Demolirao sam je, sasuo sam joj istinu u lice i rekao sam ko je ona. U sedmici sam branio ljude po svaku cenu, ali to više ne radim. Pokazala je svoju nemoć. Za Uskrs da mi govori da sam antihrist... Otvorio sam joj dušu za neke stvari, a ona je to iskoristila. Kazaću da je darežljiva i da petkom daje svima. POznata je po golotinji i zarobljena je u prošlčom vremenu kad je bila aktuealna. Definitivno je pokazala ko je i šta je. Ona je devojčica zarobljena u telu žene - rekao je Uroš.

Za sam kraj noći u ''Šiša baru'' Darko Tanasijević pozvao je Terzu na razgovor.

- Moji idu petkom na veliki petak i putuju za Bosnu, prošle godine su mi poslali, a ovde nisu. Ne povezujem to sa Sofijom. Smatram da nisu bili u mogućnosti da pošalji. Nadam se da ko sutra budu čestitke da će poslati makar nju. Moj i Sofijin odnos je savršen za razliku od ostalih. Pokušavaju na sve moguće naćine da nas poremete nekim glupostima, branimo se - objasnio je Terza.

