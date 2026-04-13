Decu i njihove suze nikom ne praštam: Biljana Vujović besna kao ris na Baju! Oglasila se javno i zapretila mu, srce joj se cepa dok gleda tužnog Luku (FOTO)

Neće se završiti na ovome?!

Luka Vujović sinoć je u razgovoru sa voditeljem Darkom Tanasijevićem imao svoju emotivnu ispovest kada je progovorio o svom ocu Baji i prolio reku suza zbog njegovog neprihvatanja trudne Anite Stanojlović.

Ipak, Lukina majka Biljana Vujović nije mogla da ostane imuna na njegove suze, te je rešila da se oglasi i pošalje direktnu poruku svom bivšem mužu Baji.

Decu i njihove suze ne praštam

- Nikada, po cenu života! Decu i njihovu suzu nikada i nikom ne praštam - napisala je Biljana na svom Instagram profilu.

- Nema veze gde boravim kada ću mrsiti ili postiti, al jedno ne mogu da zaboravim - decu ti neću oprostiti - glasili su stihovi u kojima se Biljana pronašla.

Autor: N.P.