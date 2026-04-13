Željko Mitrović u samom vrhu najmoćnijih ličnosti u Srbiji! ‘Blicova’ lista još jednom potvrdila dominaciju vlasnika Pinkove imperije

Prema najnovijem izboru lista Blic „300 najmoćnijih u Srbiji“, vlasnik i osnivač TV Pink Željko Mitrović, nalazi se na visokoj 12. poziciji. Time je još jednom potvrđeno da je Mitrović kao jedna od ključnih figura domaće medijske i šou-biznis scene. Na prvom mestu najmoćnijih u Srbiji nalazi se Aleksandar Vučić, predsednik Srbije.

Mitrović se godinama nalazi u samom vrhu kada je reč o uticaju u medijima, a njegov poslovni model pokazao se kao izuzetno uspešan. TV Pink već decenijama uspešno balansira između zabavnog programa i političkog sadržaja kroz informativni segment, istovremeno uvodeći inovacije u televizijsku produkciju kroz globalno popularne rijaliti formate.

Jedan od najznačajnijih projekata u tom segmentu je Zadruga, koji kontinuirano beleži rekordnu gledanost i dominira domaćim televizijskim prostorom. Upravo zahvaljujući toj formuli, TV Pink ostaje najgledanija komercijalna televizija u Srbiji.

Pored osnovnog televizijskog kanala, poslovno carstvo Željka Mitrovića obuhvata i regionalne mreže Pink M u Crnoj Gori i Pink BH u Bosni i Hercegovini, kao i širok spektar kablovskih kanala. U okviru njegove imperije posluju i izdavačka kuća Siti rekords, avio-kompanija Er Pink, portal Pink.rs, RED grup, Pink Research & Development Center, kao i „Teatar Odeon“.

Posebno se izdvaja i kompleks filmskih studija u Šimanovcima, koji spada među najveće u Evropi i predstavlja važan centar za produkciju televizijskog i filmskog sadržaja u regionu.

Inače, Mitrović je nedavno objavio da je kupio TV Alfa u BiH koja se za samo nekoliko dana našla na listi pet najgledanijih televizija u toj državi. Vlasnik Pinka najavio je kupovinu još jedna televizije u Bosni.