Fanovi Đukića i Teodore očarali sve: Poklonima izazvali pravi haos u kući, njih dvoje ostali bez teksta! (VIDEO)

Šok preokret!

Voditelj Darko Tanasijević ušao je u Belu kuću kako bi takmičarima podelio poklone porodica i zajedno s njim pročitao čestitke, a sada je na red došao i Filip Đukić.

- Naša voljena luda glavo, srećan Uskrs. Uživamo što se ne primaš na provokacije već kuliraš sve, a tvoja hladnoća najviše nervira sve. Poštuješ starije, ne kuneš, ne zakopavaš žive, priznaš sve greške i sve su to vrline koje imaš mnogo više nego mana. Što se tiče onog što te najviše interesuje, prosto je nemoguće ovde napisati i objasniti. Najvažnije je da te sadnice čekaju, sve je dobro i ide kako treba. Fokusiraj se na učešće, nemoj da gubiš vreme na to šta je bilo ili šta će biti. Čuo sam se sa Sanjom i važi i dalje sve što je rekla pre ulazak u rijaliti. Tata i ja smo dobri, Mimu sad zovemo: ''Top'' jer je ogluvela. Nedostaješ nam puno, veliki pozdrav za Mikija koji nam je otkrovenje, a pored toga za Milenu, Ivana, Minu, Viktora, Anđela i Murata - glasila je poruka Filipove majke.

- Ništa specijalno mi nije privuklo pažnju, znao sam da je sve okej sa sadnicom. Najbitnije mi je bilo što sam ostavio to spolja, a o rijalitiju ne razmišljam - rekao je Filip.

- Boro, tebe čini se nisu pozdravili - rekao je Darko.

- Otkud znam, nikad nisam razmišljao o tome. Ja njega ne ogovaram niti nešto slično, možda su ljudi slučajno zaboravili - rekao je Bora.

Filip Đukić i Darko Tanasijević pogledali su poklone od zajedničke podrške njega i Teodore Delić zbog čega su svi takmičari bili oduševljeni:

Autor: N.P.