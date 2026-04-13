Konačno si se sklonila od psihopate i bolesnika: Slavica Delić emotivnom porukom rasplakala Teodoru, ona ne dolazi sebi nakon ovih reči! (VIDEO)

Očekivano?!

Voditelj Darko Tanasijević ušao je u Belu kuću kako bi takmičarima podelio poklone porodica i zajedno s njim pročitao čestitke, a sada je na red došla i Teodora Delić.

- Draga naša Teodora, na ovaj Uskrs više nego ikada želimo da znaš koliko te volimo. Tvoja vrednost je neprocenjiva i zato nema niko pravo da utiče na tvoje odluke i mir. Ovog puta si donela pravu odluku i sklonila se od psihopate i nasilnika. Skinula si nam ogromno breme sa leđa, a verujemo da se nikada, ali nikada više nećeš vratiti u taj odnos - glasila je poruka Slavice Delić.

- Očekivala sam ovako nešto, možda je bila malo gruba. Znam da je mojoj majci bilo jako teško, znam da joj sigurno nije bilo lako da gleda neke scene. To je njoj smetalo sve vreme i ako će neko reći da me držao kao malo vode na dlanu, majka je gledala scene koje joj nisu prijale - rekla je Teodora.

- Očekivano, ništa nisam očekivao drugačije da će reći. Verujem da im je sad lakše - rekao je Bebica.

- Kako je tebi kad čuješ da su oni skinuli breme s leđa? - upitao je Darko.

- Prvi put čujem javno, ali već sam mnogo puta čuo. Mnogo bole ove reči, ali sam sam prosto kriv i ja i ona snosimo odgovornost za sve - rekao je Bebica.

- Moja misija je uspešno završena, osećam se odgovornim za ovo Teodorino stanje. Kada je sve ovo završeno, mislim da je najrealnije da je ovo bilo najbolje rešenje za njih i ako nastave da se u ovom mirnom duhu razilaze, to će biti najbolje rešenje za oboje - rekao je Ivan.

Autor: N.P.