STIGAO PREKOR OD PORODICE: Jovana advokatica saznala šta joj njeni najdraži zameraju, ovo mora da ISKORENI! (VIDEO)



Voditelj Darko Tanasijević ušao je u Belu kuću kako bi takmičarima podelio poklone porodica i zajedno s njim pročitao čestitke, a sada je na red došao i Sale Luks.

- Neka ti ovaj praznik donese mir u srcu i radost. Želimo ti srećan Uskrs, tvoji mama i tata - glasila je poruka od Luksovih roditelja.

- Hvala na svemu još jednom, šta reći - rekao je Sale.

Jovana Mitić naredna je imala priliku da čuje sud svojih najbližih.

- Jovana, molim te da se više ne nerviraš i ne stresiraš. Zameramo ti psovke jer te takvu ne poznajemo. Voli te mama - glasila je poruka Jovanine mame.

- Jovana, ne pali se na njihove komentare i ne viči jer je suvišno mama objašnjavati bilo šta. Voli te tvoj Laki - glasila je poruka Jovaninog sina.

- Potpuno mi je jasno da oni gledaju sve što oni gledaju na društvenim mrežama. Hvala svima što brinete o meni i neka vas Bog sačuva - rekla je Jovana Mitić.

Autor: N.P.