Očekivala sam čestitku od mame s obzirom da sam trudna: Anita Stanojlović vidno razočarana što joj niko od porodice nije poslao čestitku izuzev Tamare(VIDEO)

U Belu kuću su stigli pokloni i čestitke za učesnike ''Elite 9'', voditelj Darko Tanasijević uručio je Aniti Stanojlović čestitku.

- O čemu razmišljaš - pitao ju je Darko.

- Ne očekujem ništa, samo se nadam da su bili blagi - rekla je anita.

- Draga moja zvezdice, sada u sebi nosis malo čudeaso, dar od boga. Ja stojim iza tebe, vodim tvoje bitne i čuvam te. Veruj u sebe. Nemoj pljuvati bunar iz kog piješ vodu. Šaljem ti puno stvari. Neka te čuvaju vera i snaga. Aleksej je upisao prvi razred. Pozdravi Staniju - glasila je Tamarina čestita.

- Očekivala sam i od mame čestitku s obzirom da sam trudna. Očekivala sam i od brata i Tamare. Tamara vrlo dobro zna kakav sam ja prijatelj, hvala joj - rekla je Anita.

- Da pozdravim Tašu moju dugogodišnju prijateljicu. Ona je najbolji PR. Ostale smo dobre. Želim joj srećan Uskrs - rekla je Stanija.

Autor: Teodora Mladenović