NJEN SUD JE NACIJA ČEKALA: Nakon Vanjinog šoka zbog izostanka Bobančeve čestitke, za Pink.rs oglasila se Žana Omnia! Živićevoj bi POZLILO da čuje njene reči!

Bez dlake na jeziku!

Danas su se u Eliti delile uskršnje čestitke. Učesnici su danas saznali šta njihovi najdraži imaju da poruče, a jedna od njih bila je i Vanja Živić. Međutim, ona je iskazala nezadovoljstvo, jer joj nije stigla čestitka od njenog prijatelja Bobanca, inače bivšeg muža Žane Omie, njene nekadašnje drugarice.

S obzirom na to da je Žana uvek, bez dlake na jeziku govorila o Vanji, ističući da je lažna prijateljica, te i da je priroda njihovog odnosa bila sve, samo ne drugarska, za portal Pink.rs otkrila je šta misli o ovoj situaciji.

Žana nije imala problem da bez pardona iskaže svoj stav, te je tako rekla da je Vanja uvek i svakom bila, zadnja rupa na svirali.

- Kao na poslednju rupu na svirali, što i jeste svakom muškarcu, kada je iskoristi za šta mu treba. Trenutno i Janjušu služi za isto, dok mu treba za njegove namere, pa šut- karta. Mediokriteti služe za ikoristiti i odbaciti. Bobanac je imao jednu nameru, a to je da dobije moju reakciju preko nje, on je za razliku od lenjivca curi*uza igrač dugogodišnji, kada sam ja u pitanju. Ona nije ničija interesna sfvera, ni Bobančeva, ni Janjuševa, a najmanje moja. Kroz njene reči i postupke komunicirala sam na svoj način sa mojim bivšim mužem i on sa mnom ,glupača nikako da shvati da se njoj niko nije obraćao i da je nebitna u svim temama jer služi samo kao sprovodnik tj. mamac za udicu da bi se upecala dobra riba od još boljeg pecaroša a pecaroša, hvala bogu ima više - istakla je Žana.

Autor: S.Z.