Vendi demolirala Alibabu, pa udarila na Đukićevu muškost: Nije sposoban da bude glava porodice! (VIDEO)

U emisiji ''Pitam za druga'', Vesna Vukelić Vendi, Milica Dugalić glavni su komentatori večeri.

- Aneli je jaka. Imati tu Kačavendu koja se stalno bavila Aneli, ovaj mali što se pojavio od njene sestre sa ženom koja je satkana od zlobe. Sada imamo Anitu koja je patološki ljubomorna i zavidna, onda ovu iz Belog Potoka, potom Stanija čiji kredit je nestao. U pitanju je osoba koja je kozmetika čista, mlaka. Ona je došla u situaciju da joj beli Potok bude prijatelj. Ne možeš da budeš uzvišeniji, a družiš se sa šljamom. Ja kod Stanije ne vidim istinoljubivost. Izabrala je Asmina koji je što je gori to je bolji. Ona nema dubinu, uvek će biti na površini. Nju boli što misli da je stvorila Aneli - rekla je Vendi.

- Aneli je psihološki jaka. Imao sam priliku da vidim Aneli u histeričnom stanju, ali ona ide da se istušira i regeneriše se - rekao je Sloba.

- Asmin želi da dokaže sebe kao muškarca, pokušavajući Aneli da iritira i da je emotivno vrati. Nema žene kojoj se nije nabacivao, udvarao. Aneli njega tek sada upoznaje, on je jedna druga osoba bio napolju - rekla je Milica.

- Asmin nema reference, došao je na nekim krilima koja su se ispostavila da ipak nisu. On održava autoritet kod slabih ljudi. On je demaskiran, njegovom ponižavanju nema kraja. Filip Đukić je rezervni točak, vole ga površne žene, nema karakter. On neće da uđe u vatru ni zbog jedne žene. On je primer kakv muškarac ne treba da bude, kod njega je sve ono što nije dobro. On se nikada neće oženiti, nije sposoban da bude glava porodice. Takvo ponašanje je totalno odsustvo junaštva i čojstva. On nije čak ni bezbojan, on je kao vilin konjic. On je previše demonizovan, on samog sebe ne može da podnese - objasnila je Vendi.

Autor: Teodora Mladenović