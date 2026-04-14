Emotivna ispovest Luke Vujovića: Kroz suze se obratio ocu Baji, shvatio da više voli svoju drugu porodicu (VIDEO)

Nije mu lako!

Voditelj Milan Milošević dao je reč Mileni Kačavendi.

- Mislim da jesu Anita i Luka najteže podneli. Pročitala je da je dete upisano u predškolsko, ali joj nije jasno kako bez njene saglasnosti - rekla je Milena.

- Anita ne sme da dođe u situaciju da bira između majke i deteta - rekao je Mića.

- Da li sam od ulaska u osmicu rekao nešto negativno za svog oca? Nisam. On je svaku mesečnicu slao poklone Sandri. Izlazim napolje,a Sandra me čeka sa Maseratijem. On je meni uzeo Maserati jer je mislio da me uceni - rekao je Luka.

- Danas svi koji nisu dobili čestitke su kao kuvane noge. Neka pozadina postoji i za odnos Peje i Mikija, s obzirom da mu Peja nije poslao čestitku. Jasno je da ti se brat ne oglašava. Nema Peja 14 godina pa da nije umeo da napiše. Takođe ni Vanji nije Bobana poslao čestitku, to sam zapazila - rekla je Milena.

- Ja znam da mene Bobanac podržava, uvek mi je slao čestitke možda sad nije mogao - rekla je Vanja.

- Nije poslao ni za Osmi mart. Ona nije ispoštovala majku za razgovor sa Saletom. Šta je ona očekivala? - rekla je Milena.

- Ja sam rekao da je meni čudno i da je Lukin problem u odnosu sa ocem to što Bajo želi da ga kontrolipe. Luka je očekivao podršku od svog oca. Sad smo došli do toga da je Luka ostavio pare. Ja ne znam kako da nazovem tu mutavu plovuk. Prošle godine stigu velike plate, a ona ne sme da pipne to dok Kačavenda ne dođe. Takođe mi je jasna situacija, gospođa Angelina je bila tužna kad je došla ovde, rekla je kao: "Ja ti čuvam dete", a sad dolazi drugi. SVi će oni da se pomire sa činjenicom, ali ženi je verovatno preko glave, nije sigurna u Anitu i Luku još, da li će ponovo da uđe u pelene - rekao je Ivan.

- Baja je rekao da će tek da priča o Biljani i da ona ima priču i za popa i za lopova - rekao je Milan.

- Je l' Baja ima svoj život? - skočio je Luka.

- Meni je i dalje slika gde mi je otac bolestan i ima rak prostate i koji je bio tu za nas. Imaš pravo, 18 godina si sa drugom ženom. Bili smo kao tim 34 godine... Sve se promenilo kad sam ušao u rijaliti. Ja sam ih ostavio, ali otac je bio tu za mene. Da li ovo sve remeti da ne dobijem čestitku od oca? - pričao je Luka.

- Činjenica je da je Biljana sve najbolje priača o Aneli, a zapravo ih je mrzela sve - rekla je Milena.

- Biljana je napisala: "Ma kakva god da je, samo da smo se rešili Aneli" - rekao je Milan.

- To je možda bilo po ulasku u našu vezu - rekao je Luka.

- Luka se stvarno zaljubio u Anitu. Verujem da nju ne podržavaju zbog ružne prošlosti, ali sve se zaboravlja, devojka je trudna. Njemu je teško jer Baja više voli tu drugu porodicu nego njih - rekao je Sale.

Autor: A.Anđić