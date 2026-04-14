Trčala si za bankomatom, a ne za rasturenom porodicom! Stanija bez milosti sručila Aneli surovu istinu u lice, Ahmićeva krenula da sikće (VIDEO)

Voditelj Milan Milošević dao je reč Staniji Dobrojević kako bi sa njom porazovarao o njenom sukobu sa Aneli Ahmić.

- Ja sam žena čije je ime iskoristila da proda priču kako sam joj uzela muža i rasturila porodicu. Ona umesto da bude ta žrtva koja plače i pati ona je nakon tri nedelje naskočila na Jaška. Skakala je do plafona u rehabu. Bilo je tu još mupkaraca, Mateja i crvene gaće, pa Luka, a nakon tri godine i bivšu muž. Ispalo je da je sve na njenoj strani, okej. Sad će da me čuje, neću nikome da ćutim. Išla sam na klupu da joj vraćam bivšeg muža dok je ona skakala do plafona. Ovako je isponižavao na kraju i šutnuo. Vi ste jedne budale koje podržavate ovu osobu tri godine, a oni u hotelu jedno na drugo. To može samo da prodaje maloumnim babama. Ona je imala priliku da sa mnom normalno komunicira, ali nije. Ona je išla kod Asmina da on kaže da sam ljubavnica i da će mu dati dete, tu je pala njena maska. da je bilo kako sam ja želala oni bi sve rešili oko deteta. Vi ste prilika dva roditelja. Šta hoćeš od mene, čovek je sa drugom ženom. Njih dete ne zanima, samo da je Stanija ljubavnica - rekla je Stanija.

- Ona je rekla da ceo narod piše samo Aneli sa crvenim srcima - rekla je Aneli.

- Ja nisam hteo da potvrdim lažnu priču za Luku i svingeraj, a ja nisam znao za to. Mi smo pričali o Baji, ali ne o Lukinoj ženi - rekao je Dačo.

- Kunem se u sve - rekla je Aneli.

- Ja se kunem u celu svoju porodicu - rekao je Dačo.

- Ja sam ćutala celo vreme. Nezahvalna je tema da ja učestvujem u priči, nisam mogla da stanem ni na njenu, ali ni na njegovu stranu. Oni su tri godine bili samo poslovni partneri po nejnoj priči. Ona je rekla da sam buduća pobednica. Meni je odgovaralo da slušam sve to. Da ga je Maja pustila ona bi sebe još više ukanalila. Ona je napravila grešku iz svoje sujete i ljubomore. Ona je jedna žena lakog morala. Ona je sama priznala da je s njim bila zbog novca - rekla je Aneli.

- Trčala si za bankomatom, a ne za rasturenom porodicom. Ti i dan danas patiš za njegovim parama - rekla je Stanija.

- Ona je drugu noć svog rijalitija pokazala da je prosta. Ti si posle mesec dana zaključala ribicu, šta si tražila sa njim?! - rekla je Aneli.

- Došla sam sad pa sam ti dala još na značaju. Ja ako ostanem, ti si ćao. Ako ostanem ja pobeđujem. Podršku kao ja nećeš imati nikad! Ja sam ušla zbog njega, nikad mi nije bila bitna druga ili treća žena - rekla je Stanija.

- Zašto si zaključala ribicu nakon mesec dana? - pitala je Aneli.

- Zašto si skakala do plafona nakon tri nedelje? - rekla je Stanija.

- Zar nije Kristijan stara drtina? - pitala je Aneli.

- Kiki srce, pozdrav - rekla je Stanija.

- Ona će biti linčovana - rekla je Aneli.

- Ti si prodala lažnu priču, zbog tebe su me linčovali. Ne spominji svoje dete u raspravama sa mnom, adresa ti je tamo! - rekla je Stanija.

- Mene narod voli jer sam iskrena. Nisam nemoćna kao ona koja hoda u krug. Ja imam pravo da ovuda hodam. Šta ja njoj radim - rekla je Aneli.

Autor: A.Anđić