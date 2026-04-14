Luka doveo Aneli do suza! Svojim izlaganjem proglasio bivšu i Asmina životnim gubitnicima: Ismevaće dete kad krene u predškolsko! (VIDEO)

Voditelj Milan Milošević dao je reč Mini Vrbaški kako bi prokomentarisala sukob Stanije Dobrojević i Aneli Ahmić.

- Posle Dače je suvišno da se bilo pta doda. Aneli je ušla da bi ispričala da je prevarena, Asmin je ušao da se bori za Noru, a Stanija je došla da stavi tačku na sve. Asmin je nas preokrenuo sa svojim lažima. Iskoristio nas je da stojimo iza njega, a nju da ukanalimo. Bili smo pristrasni! Ja kažem i nemam problem - rekla je Mina.

- Mićo Ahmiću ajde na ćevapčiće sa Groficom. Sedite napolju i dogovarate sve - rekao je Dačo.

- Bili ste pristrasni - rekao je Mića.

- Ja pričam u svoje ime, a ne u Dačino ili Milenino. Kao dve kokoške se ovde raspravljaju i vrte dve priče u krug, Maja se ubacuje. Dosadne ste i smarate, ne dajete konkretne stvari da se ovde nešto raščivija. Ja mislim da je Stanija sa ovim njenim što je ustala ovde izblefirala, i dobila je Anelinu rekciju. Stanija je odigrala pametan potez kad je rekla da je prvo mesto - rekla je Mina.

- Ovo su prepričavanja, koga šta boli k*rac. Ti si bila ovde u momentu! Odnos deteta i njih je njihov odnos,a ti si bila sa njim! Ovo je opet pušenje k*rca Asminu. Maja će za pola godine biti njegov treći problem, a on nije ni ove rešio - rekao je Mića.

- Ja kad odem odavde oni će se poklati međusobno - rekla je Stanija.

- Najviše se slažem sa Dačom. Za mene je Stanija jedini pobednik ovde. Maja je sa Asminom. Spona oko deteta, opet će biti Maja pitana. Stanija se sa ulaskom izvukla iz cele priče. Ima kontradiktornosti sa obe strane od Asmina i Aneli. Asmin je rekao: "Stanija mi je zabranjivala da viđam Noru", ona Aneli tu nije kriva. Te reči koje se izgovaraju su u svađi i afektu. Danas nema Luke i Stanije, opet isti problem. Da je on slobodan opet bi bio isiti problem. Za mene je Aneli najveći blam i sramota svog sopstvenog života. Ona se zahvaljuje podrđci koja gazi oca njenog deteta. Ona dobija poklone i poziva na pobedu. Treba Aneli da ustane i kaže: "Nećaku pošaljite, on nek pobedi2. Potvrdila je sve đto mediji pišu godinama. Asmin je sa jedne strane iskreniji. Govorio je da je loš, da nije bio iskren... Asminu je najveća greška što je ušao u vezu jer će sve da mu se obije o glavu. Tebe ne zanima dete, bitna ti je veza. Ona je imala priliku da sedne sa tobom i da rešite to. Ovde se podržavaju porodice koje blate roditelja deteta. Ona godinu dana poziva sestru da blate monstruma, on poziva fan stranice da gaze. Ovo ima veliku težinu, bila laž ili istina. Ovo ostaje zabeleženo. Ne treba da se spominje hotel Asmina i Stanije, Maja treba da da dozvolu da oni reše problem. Ako oni reše problem Maja će moćui da uživa sutra. Sve se svelo na to da je sa Majom i da ga ne zanima dete. Kad je bio slobodan i kad ga je zanimalo dete ona je skakala da ga bije jer je rekao da je Sita monstrum - rekao je Luka.

- Ona bi meni dala dete da sam ušao sa njom u ljubavni odnos. Nema deteta ako nisam sa Aneli dobar. Da li ti možeš sa Bajom da rešiš problem u rijalitiju? Kad sam spustio loptu sa njom rekla je da je moj tata pedofil koji je hteo da siluje Noru - rekao je Asmin.

- Ako dobiješ dete 100% tu tek kreće rat, medijski! Pobednici ste ako jedno drugom pružite ruku i imate dogovor - rekao je Luka.

- Ja ne moram nikome izjave da dajem vezano za Noru! Za mene je ona rešena tema, rešiću sve na sudu. Samo da rešim Groficu - rekao je Asmin.

- Vama nije bilo bitno to dete! Najstrašnije se blatite i pljujete a ne shvatate da će to dete da ismevaju kad krene u predškolsko! Šta ćemo za prethodne tri godine? - vikala je Mina.

- Ona se totalno prosula i ne zna više šta radi! Oboje su se prosuli! - rekao je Luka.

