Kad sam imao 18 godina otišao je sa drugom ženom koja ima unuke... Luka ispričao potresnu priču o svom ocu Baji, ljut kao ris poručio mami Biljani: Imaš zeleno svetlo, ISPRIČAJ SVE!

Potpuno ga razočarao!

Tokom prethodne noći Luka Vujović potpuno se slomio zbog ponašanja njegovog oca Baje Vujovića, te je istakao da njegova majka Biljana ima zeleno svetlo da ispriča sve vezano za Baju.

Luka je istakao da Baja nije bio na krštenju njegovog sina, te da više voli svoju drugu porodicu od njih.

- Tvoj tata je izneo u javnost da dok si bio sa Aneli da si pokušavao da se pomiriš sa Ninom - rekao je Milan.

- Naravno da nije istina. Nina nije mogla da dođe u Beograd. U super smo odnosima sa njenom porodicom...Ja ću da kažem i tvrdim da se Nina nije čula sa Nikolom nijedan dan za leto, a da sam se ja čuo svaki dan i sa Ninom i sa Noom. To je takva glupost. Moja žena je u srećnoj vezi već pet godina, to je takva glupost. Moj otac podržava Sandru Obradović i mene, zove je, šalje joj i sve, a s druge strane zna da hoću da se pomirim sa Ninom, koju voli najviše na svetu. Totalna glupost! - rekao je Vujović.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Aneli Ahmić kako bi prokomentarisala saznanje da se Luka Vujović tokom veze sa njom viđao i sa bivšom ženom.

- Očekivano, znala sam da će doći tako. Baja je meni bio iskren i ja sam znala na čemu sam. Ja njega nikako ne mrzim. Njegova Lela je mene jako volela, podržavala me od sedmice. Imala sam podršku i od njegove majke. Baš mi je nenormalno da nije imala šta da napiše sad. Verovatno se nešto dešava napolju, neki rat se vodi. Ovo što je Baja rekao za Ninu ja ne znam, ali on se čuo sa njom skriveno. Ona je bila jako drska tad kad je on bio sa mnom, nije htela da se upozna. On se čuo sa malim i mali je tad bio sam sa Ninom, nikad taj Murat nije bio. Njegov i Ninin odnos mi je bio čudan jer se skrivao. On je platio i kartu za Ameriku. Sve što je Baja izjavljivao je bila istina, ne znam zašto bi sada lagao i njih ometao u svom odnosu. Za firmu se jestu sprdali. Asmin je priznao da je to tako bilo. Katastrofa mi je i njen odnos sa mamom. Ja kad sam ostala trudna ja sam haos pravila zbog toga šta će mi reći porodica. Nažalost da ima takav odnos sa majkom. Njena majka čuva to dete i onda mi taj odnos nije jasan - rekla je Aneli.

- Ako trebam da biram između svog deteta i mame, ja biram svoje dete. Ja ne prodajem svoje porodične odnose - rekla je Anita.

- U meni kipti već par dana, i ja se sa mnogo stvari ne slažem. Ja ovim putem dajem Biljani zeleno svetlo da ispriča našu stranu porodice! Baja je prisustvovao krštenju dece maćehine, a mom sinu nije bio na krštenju. Aneli je napolju upoznala sve, svi su je prihvatili i to sa Nikoline strane, a da ne pričam o Biljaninoj strani. Mi smo spavali kod Bajine rođene sestre u stanu, porodičnoj kući, jeli u restoranu kod njega - rekao je Luka.

- Vas dvoje ste sami za sebe i gurajte vašu priču - rekao je Mića.

- Ako je moj otac otišao kada sam imao 18 godina, sa drugom ženom, koja ima unuke, a one ga zovu dedom. Moja sestra je išla dva puta, a brat dva puta u te stanove, a ta sva deca milion puta. On ima svoj život čovek, on je taj život birao...Pitaj Baju da li je bio u poseti prvih šest godina?! Nek ti odgovori, a bio je dve godine kada sam bio u Švajcarskoj. Luka je bio za svog oca tu kada nije imao ništa, a bilo mu je najteže - rekao je Luka.

- Da li sam od ulaska u osmicu rekao nešto negativno za svog oca? Nisam. On je svaku mesečnicu slao poklone Sandri. Izlazim napolje,a Sandra me čeka sa Maseratijem. On je meni uzeo Maserati jer je mislio da me uceni - rekao je Luka.

- Baja je rekao da će tek da priča o Biljani i da ona ima priču i za popa i za lopova - rekao je Milan.

- Meni je i dalje slika gde mi je otac bolestan i ima rak prostate i koji je bio tu za nas. Imaš pravo, 18 godina si sa drugom ženom. Bili smo kao tim 34 godine... Sve se promenilo kad sam ušao u rijaliti. Ja sam ih ostavio, ali otac je bio tu za mene. Da li ovo sve remeti da ne dobijem čestitku od oca? - pričao je Luka.

- Biljana je napisala: "Ma kakva god da je, samo da smo se rešili Aneli" - rekao je Milan.

