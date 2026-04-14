Sudar TITANA! Zbog sukoba Aneli i Stanije cela kuća na nogama, TRESLO SE SVE, pale brutalne optužbe, uvrede i raskrinkavanja!

Bilo je burno!

Ovonedeljni vođa Uroš Stanić izabrao je svoje potrčke prethodne noći, a njegov izbor iznenadio je mnoge.

- Stanija, Aneli, Maja, Filip Đukić, Teodora, Bebica, Sofija, Anđelo i to je to. Spustiću Bebicu i Teodoru jer vidimo da se polako mire. On prašta sve, oprostiće i ovo. Sofija i Anđelo - ne vidim ništa specijalno. Dača i Kačavenda su bacili buvu samo. Da je Dane tu pa i da poverujem da gledaš u njega, ipak voliš stariju klijentelu. Maja nek sedne jer ne bi išla u izolaciju. Ne bih da mi propadne izolacija kao sa Asminom. Stanijin i Anelin odnos je sve dinamičniji, one su ovonedeljni potrčci - rekao je Uroš.

- Verovatno je zanimljivo gledaocima. Ja sam sa Asminom sve završila, a žena mi se nakačila. Sinoć me gurkala, došlo je i obezbeđenje - rekla je Stanija.

- Ništa neće postići izolacijom, neću ni reč progovoriti. Žena koja me čačka i provocira bez razloga - rekla je Aneli.

- Šta ova žena hoće od mene nakon tri godine? Nakon Janjuša, Mateje, Luke? Skini mi se s grbače budaletino jedna. Gurkala me, iskulirala sam je! Idi tamo kod tate od tog deteta! - rekal je Stanija.

- Nemaš sat na ruci, ja imam. Ko te j*be sponzorušo i ljubavnice. Ljubavnica koja je pričala o Nori, sad joj sve verujem - rekla je Aneli.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Staniji Dobrojević kako bi sa njom porazovarao o njenom sukobu sa Aneli Ahmić.

- Ja sam žena čije je ime iskoristila da proda priču kako sam joj uzela muža i rasturila porodicu. Ona umesto da bude ta žrtva koja plače i pati ona je nakon tri nedelje naskočila na Jaška. Skakala je do plafona u rehabu. Bilo je tu još mupkaraca, Mateja i crvene gaće, pa Luka, a nakon tri godine i bivšu muž. Ispalo je da je sve na njenoj strani, okej. Sad će da me čuje, neću nikome da ćutim. Išla sam na klupu da joj vraćam bivšeg muža dok je ona skakala do plafona. Ovako je isponižavao na kraju i šutnuo. Vi ste jedne budale koje podržavate ovu osobu tri godine, a oni u hotelu jedno na drugo. To može samo da prodaje maloumnim babama. Ona je imala priliku da sa mnom normalno komunicira, ali nije. Ona je išla kod Asmina da on kaže da sam ljubavnica i da će mu dati dete, tu je pala njena maska. da je bilo kako sam ja želala oni bi sve rešili oko deteta. Vi ste prilika dva roditelja. Šta hoćeš od mene, čovek je sa drugom ženom. Njih dete ne zanima, samo da je Stanija ljubavnica - rekla je Stanija.

- Ona je rekla da ceo narod piše samo Aneli sa crvenim srcima - rekla je Aneli.

Stanija Dobrojević i Aneli Ahmić nastavile su sukob, te se u isti uključio i Asmin Durdžić.

- M*š tamo folirantkinjo i prevarantkinjo! Evo ti bivši i adresa, šta hoćeš od mene - rekla je Stanija.

- Ima mržnju prema meni jer imam dete, to je nemoć Stanije Dobrojević - rekla je Aneli.

- Ti si žena blam koja krivi drugu ženu, blam! Šta hoćeš ti od mene?! - rekla je Stanija.

- Ovom monstrumu ovde treba da bude ovo slika zbog koga je on mene i Noru ostavio na najgori mogući način - rekla je Aneli.

- Pa je patila tri nedelje i završila na Jaškovom ku*cu - rekla je Stanija.

- Kada gledam Aneli, stidim se nje i Aneli. Stanija je ušla ovde i rekla da je Aneli za sve u pravu, a sada priča da je ona prodala priču. Ne znam kada je bila iskrena, sada ili pre sedam dana?! - rekao je Asmin.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Maji Marinković kako bi prokomentarisala sukob Stanije Dobrojević i Aneli Ahmić.

- Baš ništa nisam čula. Ova se vrti kao poludela u krug... Gde je ključna stvar oko čega je nastao sukob. Svađa mi deluje isforsirano. Asmin živi svoj san sad. Sedi tamo sa najjačom ribom ikad, uživa dok se žena i ljubavnica scvađaju oko njega. Unakazila se za sva vremena - rekla je Maja.

- Nek te tuži ljubavnica, nek te služi sluškinja, a život živi sam sa sobom, ovo je poslednje zbogom - pevala je Stanija.

- Njoj je falilo manjka slave. To je kriza srednjih godina. Ost stare slave ne može da se živi. Aneli je inteligentnija, a ovo je klasična borba između njih dve oko prvog mesta. Niko ovde nije u gubitku. Glavni krivac je on koji je to sve dozvolio. Ne možeš u roku od 15 dana da ispričaš 55 različitih verzija. Nema šta da kaže, to je činjenično stanje. Klimaks je opalio, nema dalje. Aneli je namazano sačekala Staniju, osmotrila je situaciju jer je Stanija rekla da je Aneli sve u pravu - rekla je Maja.

- Ona ne razmišlja šta priča, glupa je! Zamisli koliko je glupa kad mi peva ovu pesmu, ovo je njena nemoć - skočila je Aneli.

- Da li postoji bela i siva masa uopšte? Ja se ne kajem što sam neke stvari uradila, ali sam vrlo obazriva i namazana. Prirodna inteligencija mi je jača strana. Prosuta ličnost - rekla je Maja.

- Jeste se on zavozao, nek uživa u vezi sa Majom. Maja će biti moja karma, a on će od blata da me pravi - rekla je Stanija.

- Više je Aneli ljubomorna na Staniju jer je Stanija više iskoristila nego Aneli od Asmina. One jedva čekaju da jedna uradi nešto loše, a iste stavri rade. Asmin sa Aneli nije rešio glavni problem već je potrčao u zagrljaj druge osobe. Njoj je pružio više ljubavi nego detetu za tri godine. To je poraz njega kao čoveka i roditelja. Oni imaju partnere dok neko napolju ispašta. To dete zaslužuje i majku i oca. Stanija kad je videla da Aneli ide sve u korist onda je krenula svađa. Sve se svodi na to koja je od njih dve u kravu. Za mene je između njih dve pobednik Stanija jer ćeš izaći boleće te za sve, doći će neko novi. Njih dvoje ne rešavaju ovo i ne znamo kako će rešiti, a nju boli p za sve. gde to može da postoji da se ne čuje svaki dan sa svojom ćerkom - rekao je Janjuš.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Dači Virijeviću, kako bi prokomentarisao odnos Aneli Ahmić, Asmina Durdžića i Stanije Dobrojević.

- Da ne bude da stajem na nečiju stranu. Meni je bilo smešno što se tri žene svađaju oko Asmina, postoji mnogo stvari koje zameram Aneli i Staniji, a najmanje Asminu. On je pokazao ko je i šta je, zameram Staniji ono za Uroša, to nikako nije trebalo da joj se desi. Zaboravili su na međusobne sukobe...Aneli se ovde bacala po podu jer joj je Maja rekla da joj je dete jadno, sada se sve to preokreće jer je ušla Stanija. Mislim da je ovde viši cilj u pitanju, nije bitno da se reši oko deteta, već plasmani i prvo mesto. Jesu skinuli maske Aneli i Asmin, ali i Stanija, a Stanija je samo razbistrila mutnu vodu. On je predstavljao da je on zbog najveće ljubavi ostavio svoju ženu i otišao u Majami, taj neki američki san - rekao je Dača, a onda je nastavio:

- Ulazi Asmin i priča da nisu imali odnos godinu dana i da se nisu viđali, tu je automatski maska pala. Aneli ima prava da glumi žrtvu, ja to podržavam i poštujem, ali da se setimo da je Asmin izneo da je njen brat narkoman, da je njen brat kriminalac, da je sestra najveća kur*etina, da je sestra najveći monstrum, iznosio je da je Grofica imala se*sualne odnose sa psom, da je Sita davala lekove devojčici i da zbog toga ima smetnje, ulazi Hana, nastaje haos tog dana, Aneli odlazi u Odabrane...Ona na Asmina nasrće u Odabranima, pa posle dva dana Asmin na njoj leži u izolaciji, tu je njena maska pala za sva vremen. Dešava se da ulazi Stanija i govori da će ostati do kraja i da njih dvoje imaju dogovor, Aneli pada u krevet, ne ustaje iz kreveta i dolazi posle svega toga da je Asmin rekao da njegov ku*ac nije ratni zločinac i Maja da je rekla da joj je dete jadno, ona dolazi kod Asmina i govori: "vidi šta nam rade o glavi, moraš da kažeš da je ljubavnica". Ona je trebala da završi sa Stanijom, ne, njoj je bitnije da se raspravlja što se tiče plasmana. Dete i dalje slavi rođendan bez mame i tate, to je najveći problem, a ne da li je Stanija žrtva. Radite sami sebi o glavi! Aneli kada ustane ovde, bolje ustani i kaži. Aneli ima jako loše porodične odnose, odnosi u njenoj kući su jako loši. Vidimo da Sita rastavlja auto u komade, da se Sita čuje 24 sata sa Asminom, a Stanija im nije bila smetnja tu. Mene nervira to što Stanija kaže da je obmanuta za 300.000, meni je to katastrofa! Koliko znamo, Sita Ahmić je potpisala ugovor, a nije joj rekla to, jedna od druge su krile. Aneli zove posle osmice da pita Asmina ko je rastavio auto i govori Luki da je Asmin jedini čovek koji može da joj pomogne. Ovo preko čega oni prelaze, ovo je nenormalno. Meni da moja tetka kaže najgore stvari i da bude Aneli, rekao bih da je najveći blam, a da je Stanija, rekao bih: "vadi se iz ovog blata" - rekao je Dača.

- Najviše se slažem sa Dačom. Za mene je Stanija jedini pobednik ovde. Maja je sa Asminom. Spona oko deteta, opet će biti Maja pitana. Stanija se sa ulaskom izvukla iz cele priče. Ima kontradiktornosti sa obe strane od Asmina i Aneli. Asmin je rekao: "Stanija mi je zabranjivala da viđam Noru", ona Aneli tu nije kriva. Te reči koje se izgovaraju su u svađi i afektu. Danas nema Luke i Stanije, opet isti problem. Da je on slobodan opet bi bio isiti problem. Za mene je Aneli najveći blam i sramota svog sopstvenog života. Ona se zahvaljuje podrđci koja gazi oca njenog deteta. Ona dobija poklone i poziva na pobedu. Treba Aneli da ustane i kaže: "Nećaku pošaljite, on nek pobedi2. Potvrdila je sve đto mediji pišu godinama. Asmin je sa jedne strane iskreniji. Govorio je da je loš, da nije bio iskren... Asminu je najveća greška što je ušao u vezu jer će sve da mu se obije o glavu. Tebe ne zanima dete, bitna ti je veza. Ona je imala priliku da sedne sa tobom i da rešite to. Ovde se podržavaju porodice koje blate roditelja deteta. Ona godinu dana poziva sestru da blate monstruma, on poziva fan stranice da gaze. Ovo ima veliku težinu, bila laž ili istina. Ovo ostaje zabeleženo. Ne treba da se spominje hotel Asmina i Stanije, Maja treba da da dozvolu da oni reše problem. Ako oni reše problem Maja će moćui da uživa sutra. Sve se svelo na to da je sa Majom i da ga ne zanima dete. Kad je bio slobodan i kad ga je zanimalo dete ona je skakala da ga bije jer je rekao da je Sita monstrum - rekao je Luka.

- Ona bi meni dala dete da sam ušao sa njom u ljubavni odnos. Nema deteta ako nisam sa Aneli dobar. Da li ti možeš sa Bajom da rešiš problem u rijalitiju? Kad sam spustio loptu sa njom rekla je da je moj tata pedofil koji je hteo da siluje Noru - rekao je Asmin.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Mileni Kačavendi kako bi prokomentarisala odnos Asmina Durdžića, Aneli Ahmić i Stanije Dobrojević.

- Dača je poentirao, nema šta mnogo da se doda. Asmin govori da ga je Stanija oblatila, ti si govorio pre nego što je ušla da ćeš da je zgaziš. Hajde što si sr*o po njoj, posle si sr*o i pod drugoj zbog koje si ostavio onu sa kojom imaš dete. Dobila je od oboje reakciju, po meni, koju je i trebala da dobije, jer je najveća frka da li će Stanija ostati i krenula je borba za plasman...Što se ovoga tiče, ja sam, i dajle stojim da je on u pravu iz onoga što sam čula i videla. Setimo se da je branio Nerija i Hanu kada je njemu to odgovaralo - rekla je Kačavenda.

- Ti si bila osoba koja je rekla da je znala za Asminov plan, da Asmin us*re Aneli, šta sada pričaš?! Ti si tada ustajala i govorila: "ja znam da on igra igru sa Aneli, znam da će da je namesti" - skočio je Anđelo.

- Grlila ga, bili u najboljim odnosima, govorila da je žena sve slagala u rijalitiju - dodao je Janjuš.

- Jedi go*na, sedi tamo, pi*ko, idi pu*i ku*ac Asminu tamo - rekla je Milena.

- Šta si ti narodu dokazao?! Da možeš da budeš sa Aneli i da bi se sa tobom pomirila. Druže, ti pominješ tuđu decu, ti si mogao da se baviš sudom kada je ona ušla. Setimo se da je govorio da Aneli nije toliko loša, da je ušao da se obračuna sa Sitom. Ja sam čula ovde da je on sa Sitom šurovao, ulaskom u vezu sa Majom se usr*o kao plovka, Maja je ušla da im se naj*be keve! Mićo, ti si neko ko je napolju ručavao sa Groficom, priča ti je nula bodova - rekla je Kačavenda.

Milena Kačavenda nakon svog komentarisanja ušla je u žestok verbalni okršaj sa Asminom Durdžićem.

- Za šta se ti boriš je*ao te otac?! Ti si jedan smrad koji se ulizuje - urlao je Asmin.

- Šta hoćeš bre ti?! Šta ti skačeš danas?! Ja sam osudila i Staniju - rekla je Kačavenda.

- M*š u pi*ku materinu, je*ao te otac tvoj šugavi. Što nije došao bivši muž da te podrži?! Stidi se ku*ve matore da se je*e pod kamagrom - rekao je Asmin.

- Hoćeš sina da mi je*eš?! Kada?! Ja tvoju ćerku neću vređati, ni sada. Gde ti je dete pi*ko dok je*eš tuđu decu - rekla je Milena.

- Gde su ti sinovi?! Ne znam gde mi je ćerka, kod Grofice verovatno. Velika Milena Kačavenda koja se u*iša i krv*ri od komentara - rekao je Asmin.

- Ja jedva čekam da mi sinove ka*aš i Srđana da ka*aš, ja to jedva čekam - rekla je Kačavenda ironično.

- Sin će da gleda da dr*a dok tebe ka*am, ti pričaj o tome, to su naučili - rekao je Asmin.

Autor: R.L.