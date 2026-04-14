KONAČNO DOČEKAO SVOJ STUB SRAMA! Filip Đukić ponižen kao nikad: Ako ima mogućnost, svakome bi OPŠTIO SA SUPRUGOM!

Napokon je došao red da se "pretrese" Đukićev karton!

Tokom prethodne noći na "Pretresu nedelje" sa Milanom Miloševićem pokrenuto je pitanje šta Filip Đukić radi devojkama, te su mnogi učesnici izneli svoje brutalno mišljenje.

Voditelj je podigao Marka Janjuševića Janjuša, kako bi izneo svoj komentar na ponašanje Filipa Đukića, te tako, on nije štedeo reči.

- Gledam ove situacije koje su se dešavale između Luke, staviću i sebe malo u tu priču, više sam se bazirao na Luku, Asmina, Anđela i Bebicu...Što se tiče te prve sezone, bio je jako dobar sa Slobom, bio je baš dobar drug sa njim i na kraju se ispostavilo da je on opštio sa njegovom tada ženom, koliko tada, 32 minuta. Oni su se razdvojili, ali to ne opravdava te situacije! Video sam da je Luka bio potrešen kada se desila situacija, kada je njegova tada devojka sa kojom nije bio u vezi, nego u kombinaciji, bio je razočaran u Luku jer se on tada muvao sa Anitom njemu iza leđa. Na kraju se ispostavi da on uradi puta deset stvari, jer je Luka bio sa njom veren, živeo je sa njom. I prva situacija koja je bila, bio je nesvestan, da bi se na kraju ispostavilo da evo, zadnjih 20 dana gaji emocije prema Lukinoj bivšoj verenici. On je tada rekao: "malo mi je glupo, pogrešio sam i to je to", ali se ispostavilo da on ne greši. Ne je*e on sistem, ne gleda da li to ima neku težinu jer je ljudima ovde sve lagano...Rekao sam da ako je Luka tada bio loš prema njemu, je l' smatraš ti sebe lošim?! Okej, nema ništa više, završena priča sa Aneli, dođeš i kažeš: "sviđa mi se, je*iga, desilo mi se", možda ima neke te granice do koje možeš ići. Ima svako prava da se igra, ali to nisu neke igre. Ako si uradio to i rekao da ti se sviđa devojka koja je dve godine u vezi, posle toga ti nisi devojku je*avao dva odsto, da bi pustio da se slegne situacija, pa ponovo uradio i onda našao drugu koja ti se isto tako sviđa. To ne pije vodu! - rekao je Janjuš.

- Rekao si Darku: "znam da znaš da ne ljubomorišem, nego pričam realno šta je čovek uradio" - rekao je voditelj.

- Tu Aneli nije problem, ona može da bude s kim hoće. Voli ga moj brat i ja ga volim, ali da si došao i rekao: "Da li bi se ti ljutio", ja bih mu rekao: "radi šta hoćeš, ne ljutim se, živim svoj život", ali on to radi onako, perfidno, sa nekim bolom u ku*cu. Nisu mi to dobre stvari, ne deluje mi da je dobar u tim odnosima i da je od poverenja. Ispada da je loš i prijatelj. Kada je bilo ono sa Mikijem, nije se ništa ni desilo, ali su me pitali šta mislim. Ako smatram Mikija drugom i planiram sa njim da se družim, ja sam rekao da mi ne bi bilo prijatno da mi neko bude sa bivšom sa kojom sam imao ne tako male stvari i bilo šta. Kada gledaš da se drugome dešava, a ti nisi upleten, bude ti lakše da gledaš, pa možeš da progledaš ili te boli ku*ac. Ali, kada tebi nešto zasmeta, onda se stvara slika svega što se desilo. Neću da kažem da je loš čovek, ali ima loše postupke prema nekome ko je sa njim dobar. Ako bi mogao, je*ao bi ti ženu! - rekao je Janjuš.

- Nije ispao fer prema meni, to je jasno kao dan. Ja sam otišao i pitao ga da li ima nešto protiv. On je meni rekao da mu ne smeta. On se opredelio za Teodoru pre toga. Kad je došlo pitanje hipotetičko, on je rekao da nije imao emocije prema njoj i da je imao sto devojkaka pored nje. Posle njega je bila i sa Bođkićem. Ima veliku težinu. Anita nikad nije upoznala njegove roditelje, a Aneli je upoznala mog sina i bila mi je verenica. Malo mi je neprijatno. Za mene je on već bio sa Aneli. On je i kao mlađi isti ovakav bio. Kad je trebao prvu devojku da smuva nije hteo dok se ne napije. On neće ovde da dozvoli da se okrene i pogleda Teodoru, a u Odabranima ne mari dok je hrani, a Bebica je na vratima. Videli smo kako trezan reaguje. Sad je ustao i rekao da sa Aneli traje 20 dana, a pre toga je sa Teodorom trajalo 20 dana. Koliko puta je on rekao da se neseća ovde. U pravu je Janjuš, ako izađe sutra sa nečijom ženom neće se sećati. On je prisustvovao i gledao kako sam ja ginuo za Aneli mesec i po dana, gledao je veridbu napolju. Bio je pozvan i na veridbu. Nikad nisam dobio ni izvini od njega, a on je od mene na neki način dobio. Mene je ono pogofilo kad sam video klip sa devojkom prema kojoj sam imao jake emocije. Da je Filip bio sa Sandrom bolelo bi me uvo, nisam imao emocije. Jesi se ti sa Sarom muvao 20 dana? On se i sa mojom Ninom čuo kad sam bio unutra. Nikad nije bilo ništa, do žene je! Dok kuja ne mane repom, džukela neće da laje. Filipu se dešava to kad je pijan... Ja bih razumeo da je ušao u vezu i da su mu se stvorile emocije, ali ovako ne razumem. On je mogao tih dana da grli Teodoru - rekao je Luka.

- U tebi se vidi da mu mnoge stvari zameraš, a biraš reči. Ti nama prepričavaš, kako ne vidiš neku suštinu. Bebica to najbolje objašnjava. Vraća ti za Anitu. Sećate li se kad je Filip rekao: "Dajte tri flaše vina", to je tako kvarno! Zar nije bilo kavrno da je samo pre mesec i po dana čovek nedelju dana provodio toliko flegmatično, rekao Bebici: "Veruj meni", narednih mesec dana se ograđivao od Tedore najstrašnije i nakon toga priznaje da hoće ponovo, a onda prekida sve to i počinje ovo. Bebice rekao sam ti ako ti se bude vratila ponovo da će ispasti najveća k*rvetina. Nažalost, Filip je to napravio od nje. Aneli priča kako to traje odavno, a on govori 10 dana. U mesec i po dana imaš hotel, ograđivanje od Teodore, savetovanje Bebice, marđiranje Teodore, ulazak sa Teodorom, pa ulazak sa Aneli. Najviše bih voleo da postoji jođ ljudi koji ovo komentarišu. Ja sam juče čuo za Slobu Radanović. On je Borin drug, a bio mu je sa ženom. Filip odudara od svih kodeksa - rekao je Ivan.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Jovani Tomić Matoroj, kako bi prokomentarisala Đukićevo ponašanje.

- Ja sam skočila i u ponedeljak. Kažu što ne optužujete te devojke?! Ovo je specifična situacija zbog jedne stvari, Filip je govorio Luki: "izdao si me, brate, lagao si me", tri meseca kasnije oni nazdravljaju, sve super, ludilo. Posle toga, 20 dana, on je s njegovom verenicom. Sada Luka može da kaže: "izvini, je l' si i ti mene lagao da si je krišom pipkao i sve to"...Sve ono što smo ranije komentarisali, sada dolazi na naplatu. Ja sam rekla da je kvaran, a kvaran je prema Aneli. Ako ti imaš stav i ponoviš ga, da sa devojkom koja ima dete ne vidiš perspektivu, zašto muvaš tu devojku i spavaš pored nje?! On se trudi oko nje. Naravno da je Aneli kriva, veća je krivica na njoj jer ima dete, ali je s njegove strane kvarno. Znači, ja želim da te muvam, ne vidim perspektivu, ali kada dobijem pi*ke, neće me zanimati. Niko njemu ne traži da razmišlja našim glavama...Da ja raskinem sutra sa Draganom, da, on bi spavao, nema on to u sebi. Ako nemaš kodeks za Luku, što bi imao za mene?! Ivan i ja ne razgovaramo ovde, je l' treba Jelena sutra da dođe, pa da kažem: "to mačko, hoćeš da probamo"?! Ja sam htela da pitam Luku, zanima me, kako će na dalje njihova komunikacija da ide?! - rekla je Matora.

- Mi četiri meseca nemamo komunikaciju, od onoga - rekao je Luka.

- Jao, pa imate...To nema dalje brate! Nije to stvar emocija, ako imam za sebe kodeks, imaću i za druge. Filipu smo poverovali tada, pričao je i sada odjednom ovo i hoće da se ne komentariše. Ako je Maja ispala nefer, te devojke su bile u odnose, ali ako je Asmin dao crveni karton Staniji, je l' to značilo da Maja treba da se muva sa Asminom?! Ne, naravno. To što neki naš drug raskine sa devojkom, a bila mu je ljubav, ne daje nam za pravo da se muvamo. Filip i tu laže, on je sa nekim određenim devojkama imao samo se*s, a sa nekima koje su mu malo više prijale, on se i grlio i sve. Filip nije glup, ako se sećate na početku, on je dobro komentarisao, svesno se povukao da ne komentariše - rekla je Matora.

- Iskreno, slažem se sa Janjušem. Ja hoću da se osvrnem na drugu situaciju, ali to je da Filip kada ima nešto, on kaže da je simpatična, da će da pusti vreme i onda kada dođe žurka, on ode kod druge. Svaka devojka se nadala nečemu, on se uvlači u krevet i priča...Evo sada Teodora, drugi put je ovde prevarila Bebicu, ja sam bila ubeđena da će oni ući u priču, ali je ista priča. Umesto da stane iza nje, on kaže: "nemoj da me silite", ja mislim da nije normalan dečko. Odgovara mu ona priča, da je*e devojke - rekla je Boginja.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Filipu Đukiću kako bi objasnio svoje ponašanje.

- Ja sam Slobu poznavao tri ili četiri meseca kad se to desilo sa Kijom, mi nismo bili prijatelji. Ja sam najbolji bio sa Đeksonom. Ja napolju nikad probelm tbog tuđe žene nisam imao. Nisam ja bio pijan, ona se zaljubila u mene i ja u nju. Ta priča da bih ja nečiju ženu pada u vodu. Ne može ništa da me poremeti uopšte. Ja Luki nisam zamerio što je ušao u vezu sa njom, nego što se muvao sa njom. Što se Aneli tiče nije me tad privlačila. Ja sam mogao da ustanem tad i da slažem - rekao je Filip.

- Ona je rekla da po pet dana nisu ništa pričali - rekao je Luka.

- Prema Aneli nisam imao nikakvu privlačnost. Sad ovo što se desilo sam mogao da iskuliram. Koja je poenta da to uradim sa njom i da povežu sa onim. ja bih tad rekao da mi se svidela, ali nije. Teodora je rekla da me ne gleda za ozbiljno i to je to. Hteo sam da pustim da vidim, ali ništa. Kao da se nikome nije svidelo više devojaka u isto vreme, odjednom postoji moralni hram. To je normalno! napolju se smuvam s ribom u klubu, ja se dopisujem i posle sa njom, ali ću da nastavim da cimam druge ribe jer nisam u vezi sa njom. Moja aura je najjača! Deluje mi kao da hoće da me ukanale da nijedna više ne bude sa mnom - rekao je Filip.

- On je meni rekao u oktobru da ne bi je*ao samo Babejićku i Petju - dodao je Ivan.

- Moje mišljenje je da bi Filip otresao Aneli, da nikada nije imao devojku poput Aneli, da nikada ne bi bio sa Aneli, moje mišljenje je da Filip ne bih živeo pod istim krovom sa Aneli. Da, mislim da bi se otresla sa Filipom, ušla bi u vezu sa njim samo zbog rijalitija, jer bi tada bila jedina priznata devojka u rijalitiju, a nisu bile ni Maja, ni Anita. Zato ona njega manipuliše tim zagrljajima - rekao je Luka.

Autor: R.L.