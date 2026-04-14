Oboleli su od naše veze, gledaju u nas kao TELE U ŠARENA VRATA! Maja ubeđena da su svi ljubomorni na njenu ljubav sa Asminom, neće dozvoliti HAOS S NJIM! (VIDEO)

Ne daje joj povoda da pravi karambol.

Sledeće pitanje Lepi Mića postavio je Neriu Ružanjiju.

- Dokle ćeš da se ponašaš kao da te boli k*rac za sve, a ustvari tvoja životna priča izaziva ogromno interesovanje, i ovo što sad radiš nije ono zbog čega si ovde, ne priliči ti da budeš pasivan, da mu je tako ne bi želeo da ode kući - pitao je Mića.

- Do kraja rijalitija ću tako da se ponašam. Ponašaću se tako dok se ovaj rijaliti ne završi. Kad moja tema bude, ja ću da odgovorim, a za sva ostala dešavanja u kući me boli k*rac i tako će da ostane - rekao je Nerio.

- Pitanje za Terzu, kakav si na crevu - pitao je Nerio.

- Videćete večeras, mogu da potegnem, videćemo kakva će žurka biti - rekao je Terza.

- Pitanje za Maju, juče si me pitala za nekog pevača, iz Hrvatske, da li Asmin ljubomoriše na Filipa i zašto ti je rekao da naučiš pesme od tog pevača - pitao je Terza.

- Nije mi to rekao Asmin, nego Filip Car, mozak mi terorisao sa tim pevačem, istina živa, ja nemam pojma ko je taj čovek, zbog čega je to tako, ja ne znam - rekla je Maja.

- Da li ti prebacuje Filipa, pošto ti njemu prebacuješ i porediš ga sa Bilalom - pitao je Terza.

- Ljudi prate svaki naš korak, pola sobe blene u nas kao tele u šarena vrata, ljudi su oboleli od našeg odnosa, sujeta ih dere, imamo čarkice, ali normalno funkcionišemo. Oni su oboleli, on ne dozvoljava bivšim devojkama pristup, one kao dve kokoške, a on im kaže da se sklone. Ja sam bolesno ljubomorna, ali nemamo problem konkretno stvarno. Svi navijaju da dođe do nekog haosa, ali on meni ne daje povoda, stvarno je fer plej - rekla je Maja.

Autor: R.L.