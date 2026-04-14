Anđela Đuričić otišla pod Ostrog: Shvatila sam zašto mi Bog to tada nije dopustio... (VIDEO)

Drugoplasirana superfinalistkinja "Elite 8" Anđela Đuričić vaskršnje praznike provela je u rodnim Đenovićima, u nezaobilazna je bila i poseta Ostrogu, jednom od najznačajnijih pravoslavnih svetilišta na Balkanu.

Bivša učesnica Pinkovog rijalitija oglasila se na Instagramu, gde je objavila video ispred manastira i podelila mudre misli.

- Kad god neke stvari nisam dobio od Boga onda kad sam ih želeo, često mnogo posle toga sam shvatio zašto mi Bog to tada nije dopustio. Slava mu i milost! - napisala je Đuričićeva, a posebnu pažnju privukao je i njen stajling.

Vaskrs u porodičnom domu

Veliki hrišćanski praznik slavila je u krugu porodice, a za mreže se snimila sa ocem Velišom, koji je bio njena najveća podrška tokom učešća u rijalitiju.

Anđela je pokazala kako sa ocem kadi kuću, a onda je usledilo tradicionalno tucanje uskršnjim jajima pred prazničnom trpezom. Đuričićeva ove godine nije imala sreće, te je izgubila od svog oca, sa kojim je potom nazdravila crvenim vinom.

Autor: D. T.