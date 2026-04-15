Maja je poslala oca da traga za Šarenim! Vendi u potpunosti UNIŠTILA PORODICU MARINKOVIĆ, pa Staniji poručila: Ona je matica koja PROIZVODI TRUTOVE! (VIDEO)

Do detalja ih analizirala.

Vesna Vukelić Vendi je u emisiji "Pitam za druga" na Red televiziji do detalja analizirala situaciju između Stanije Dobrojević i Maje Marinković.

- Stanija je kao matica u košnici, proizvodi druge trutove. Napravila je čitavu situaciju zahvaljujući svojoj glupošću, zahvaljujući Staniji i Aneli je postala poznata i Beli potok se uzdigao, i Asmin se uzdigao kao antijunak, a Stanija je matica, koja je sve njih proizvela. To što se nešto ne vidi, ne znači da nije istina. Mogu da lažem nešto, ali to ne znači da je to istina. To ne znači da Bog ne meri svaki naš potez. To je ta vaga na koje su one stavile puno tih tegova, a Stanija bi sebe da meri mnogo lagodnije nego druge. Časna prostitutka nema lukavosti, tačno joj se zna tarifa. A ova ne samo što prikriva, nego još i laže. Pokušava da pretvori sve u svoj dobitak i došla je još da njega vrati. Marko Marković je rekao skoro da je ona jako ljubomorna žena, nije tu stvar samo zarade, verovatno joj je pukao film pa je rekla hoću muškarca koji može da zaradi, neću slepca. Ali sredstva nisu merne jedinice, već karakter. Mi sad ovde lovimo prevarante. Stanija izlazi na površinu kao slepa krtica, dobija autogol jer se on nje odriče, nije shvatila da je on zaljubljen u Beli potok. Dok sam ja govorila da je Stanija tipovana, ona je govorila da je voli, a sad odjednom tipovana sam, pomažite. Dobija drugi autogol od svoje prijateljice koju je oblikovala, iza koje je stala. Iza koga si ti stala? Iza osobe koja nema ličnost, koja je pojedena, koju su zvali Rubi još u osnovnoj školi, koja ti je uzela već pet mladića, koja je poslala oca da traga za tim Šarenim i onog trenutka kad ga locira da joj kaže: Dođi, Šareni je tu. Nije se otac slučajno našao u tom društvu, to je moje viđenje - rekla je Vendi i dodala:

- Stanija je bila kao džak u koji se udaralo, ona je primila udarac sa Tomovićem, sa Markovićem, sa Šarenim, pa na kraju sa Asminom. Ona nije reagovala, zašto nije rekla Belom potoku: Zašto imaš potrebu da se šunjaš oko mojih izabranika? Stanija je sve vreme hvalila Beli potok, a ona ide i otima muža ovoj Subotićki, jedini smisao Belog potoka je da uništi i da razori - dodala je ona.

- Maja je rekla da je Stanija bila sa Takijem, tu padaju nikad gore optužbe - rekla je voditeljka Maša Mihajlović.

- Imamo tatu koji je sumnjivim putevima overavao mnoge. Kad god Beli potok ima problem, tata prati priču i kaže na primer Teodori: Ćuti, imam slike, onda kaže Staniji: Sa mnom si sedela pijana... Znači oni su sumnjiv dvojac. Gde god ona zapne, on istrči u spoljnom svetu - dodala je Vendi.

Autor: R.L.