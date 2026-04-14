Kristijan i dalje ima zabranu prilaska! Kristina poručila da zauvek ostaje Spalević: Nikada se neću pomiriti s njim!

Domaća javnost nedeljama unazad prati porodičnu dramu Kristine Spalević i Kristijana Golubovića, koji su prekinuli svoju vanbračnu zajednicu.

Kristina je ostala u iznajmljenom stanu s dvoje dece, dok se Kristijan iselio, a jedno drugo su putem medija međusobno optuživali za razne stvari. Kristina je podnela prijavu protiv Golubovića, koji je dobio zabranu prilaska, a potom je on uzvratio kontraprijavom.

Prošlog utorka u emisiji Ognjena Amidžića gostovao je Golubović, koji je izneo svoju stranu priče, dok večeras gostuje Kristina, koja je voditelju poručila da prezime nikada neće menjati, po svemu sudeći.

- Zauvek ću ostati Spalević - našalila se Kristina, a na pitanje voditelja šta se novo dešava u njenom i Golubovićevom odnosu, rekla je:

- Trenutno se ništa ne dešava, sve super. Zabrana prilaska je aktuelna, pa se ništa ne dešava.

Na pitanje da li postoji šansa da se pomiri sa Kristijanom rekla je:

- Nikakve šanse, stvarno nikakve - odlučna je ona.

