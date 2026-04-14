AKTUELNO

Domaći

Sahranili su me dušmani! Zorica Marković otvoreno o zdravstvenom stanju: Ugradili su mi još jedan stent

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Pevačica Zorica Marković pre nekoliko meseci je iznenada, zbog narušenog zdravstvenog stanja, napustila "Elitu", a sada je u emisiji "Amidži šou" na Pinku otvoreno progovorila o svom zdravstvenom stanju.

U emisiju je došla odlično raspoložena, te se odmah našalila na svoj račun.

- Mene život baca ko ping-pong lopticu, takav mi je život, iliti EKG - počela je priču Zorica, pa otkrila:

Foto: TV Pink Printscreen

- Spucao me je virus kad sam bila u Eliti, dva puta me spucao, ode na hronično... Mislila sam da ništa nije strašno. Lekari su me pregledali od glave do pete, ugradili su mi jedan stent. Imam ih tri. Jedan je otkazao zbog virusa, meni je sad dobro - istakla je ona, te pozdravila lekare koji su brinuli o njenom zdravlju.

Osvrnula se i na svakakve novinske natpise o njoj u poslednje vreme.

- Sahranili me, pa propala, pa pisali da mi je zarasla trava... Zvala sam bageristu, da vide dušmani da nisam stala, neću stati dok ne bude suđeno - rekla je ona.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: D. T.

#ELITA

#Zorica Marković

#pevačica

POVEZANE VESTI

