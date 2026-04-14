DA GA NE VIDIM VIŠE NIKAD U ŽIVOTU! Kristina Spalević nikad iskrenije o Kristijanu: Preko ove sramote nikad ne bih mogla da pređem!

Voditeljka Kristina Spalević u emisiji "Amidži šou" na Pinku otvorila je dušu o prekidu vanbračne zajednice sa Kristijanom Golubovićem, koji joj, zbog njene prijave policiji, ima zabranu prilaska.

Kristina je odgovorila na škakljivo pitanje voditelja, te priznala jednu stvar vezanu za Kristijana.

- Da je živ i zdrav, ali da ga ne vidim - izabrala je Kristina odgovor od ponuđenih opcija, a zatim na Amidžićevu konstataciju da veruje da će se njih dvoje pomiriti, rekla je:

- Započeli smo ovde i Kristijan jeste bio moja najveća ljubav u životu. Nisam mogla da zamislim da ćemo se ikada rastati, ali izabrala sam da mi ovaj put glava bude ispred srca. Znam da je ljudima nepojmljivo, posebno jer smo se mi već rastajali, mirili, međutim ovog puta je otišlo predaleko - priznala je ona i dodala:

- Reči koje se izgovore između četiri zida jednako su teške kao one što se izgovore javno, ali kada su javno mnogo više osetiš poniženje i sramotu, a ja preko njih nikad ne bih mogla da pređem - ogolila je dušu Kristina u studiju TV Pink.

Autor: D .T.