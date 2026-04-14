Ne postoji nikakvo opravdanje... Kristina gutala knedle uživo u emisiji na pitanje o Kristijanovom nasilju: Istina je na sudu

Kristina Spalević večeras je u emisiji "Amidži šou" otvorila dušu i iznela svoju stranu priče o prekidu vanbračne zajednice sa Kristijanom Golubović, kog je prijavila policiji.
Ona je u emisiji detaljno pričala o svojim osećanjima i njihovom odnosu, a potom je odgovarala na pitanja ljudi sa Instagrama, te na pitanje o tome kako je reagovala na Kristijanovoj izjavi da bi se odrekao dece jer ih ima sa njom, priznala:
- Mislim da ne postoji nikakvo objašnjenje niti opravdanje za takvu izjavu. Nije mi nešto posebno uvredilo, navikla sam na to od njega.
Pitali su je i o nasilju, budući da ona tvrdi da ga je u njihovom odnosu bilo, dok on to poriče.
- Istina je na sudu - kratko je rekla, te istakla da su joj emocije prema njemu na skali od 1 od 10 sada na minus deset.
Priznala je i zbog čega je izjavila da se ogrešila o njegovu bivšu ženu.
- Stala sam u njegovu zaštitu misleći da je on bio žrtva njihovog odnosa - pojasnila je Spalevićeva.
