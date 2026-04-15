Ti meni muža nisi otela! Suočavanje Aneli i Stanije koje su svi čekali: Konačno spustile loptu, Ahmićeva priznala sve (VIDEO)

Stanija Dobrojević i robot Toša su razgovarali kada im se pridružila Aneli Ahmić, te su njih dve krenule da pričaju o Asminu Durdžiću.

- Ja sam okrenula novi list. Bivšeg sam demolirala istinom i precrtala ga za sva vremena. Njegova bivša me napada, nije htela da lepo pričamo nakon tri godine - rekla je Stanija.

- Malo te kopka sigurno. Nisi sve ispričala lepo - rekao je Toša.

- Šta da se radi, tako su hteli - rekla je Stanija.

- Znam da nisi htela tako kad si ušla - rekao je Toša.

- Ajde Aneli dođi ovamo - rekla je Stanija.

- Vi bi trebali da dođete ovamo - rekla je Aneli.

- Vas dve se zbog onog bojlera svađate... - ubacila se Boginja.

- Izolacija gori od priče! Ja sam njoj rekla na ulasku, kako ona sa mnom tako i ja sa njom. Ona je pokrenula neke priče i teme zbog lkojih ona nije došla ovamo. Ona je rekla da je došla zbog mene i Asmina - rekla je Aneli.

- Meni je bila meta samo Asmin, ali i ti si glavni akter - rekla je Stanija.

- Došlo je do neke priče za stolom i ne znam zbog čega je ona mene opisivala sa Janjušem - rekla je Aneli.

- Izazvala si me jer si me pitala zašto sam mu dala šansu nakon dva meseca - rekla je Stanija.

- Ja opet pričam sa tobom normalno. Zašto nisi došla i pozvala me? Koji sam ja razlog imala da ja spasim svoj brak? Šta je to mene držalo da bih brak spasila? Mene je samo dete vezivalo i ništa više - rekla je Aneli.

- Meni je sve to demantovao hotel - rekla je Stanija.

- Ti i dalje misliš da sam ja trebala tad doći po Asmina i boriti se za njega posle svega što sam gledala? - pitala je Aneli.

- Mene je ubijalo to što si mene samo krivila da sam svesno krenula da ti srušim porodicu. Meni nikad ne bi bila kriva druga žena čak i da je znala - rekla je Stanija.

- Posle mesec dana si saznala... Mene i za to baš briga - rekla je Aneli.

- Ja nisam znala da si imala svoju malu porodicu - rekla je Stanija.

- Ti meni muža nisi otela, nego je on otišao kod tebe - rekla je Aneli.

Autor: A.Anđić