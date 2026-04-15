Mazohista par ekselans! Bebica doleteo do Teodore, usledilo suočavanje nakon špijunaže (VIDEO)

Haos u garderoberu!

Nenad Macanović Bebica doleteo je do garderobera, gde se Teodora Delić presvlačila, pa je tako rešio da se posvađa s njom zbog njenog ponašanja sa Đukićem.

- Što me praviš budalom?! Šta ti meni kao: "iskuliraj" - rekao je Bebica.

- Ja se tebi nisam obratila - rekla je Teodora.

- Čemu ovo tvoje ponašanje?! Šta hoćeš od mene - pitao je Bebica.

- Idi spavaj, ne blamiraj se - rekla je Teodora.

- Šta hoćeš od mene, čemu sve ovo, čemu ovo ponašanje?! - rekao je Bebica.

- Šta da ne vide?! Šta pričaš ti druže...Ništa se nije desilo, šta ti je brate, opusti se - ponavljala je Teodora.

Autor: Nikola Žugić