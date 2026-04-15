Vratila se stara Maja! Najavila Asminu epski haos, pa krenula da mu zavrće uši zbog Stanije! Ne piše mu se dobro do jutra (VIDEO)

Haos!

Asmin Durdžić i Maja Marinković su se posvašali, pa su pokušali svoj sukob da ređe u dvorištu, što je eskaliralo Majinim čupanjem Asmina za uši.

- Ja ne osećam bol. Sad ću ti ja dati povod do kraja. Samo da ispušim i videćeš - rekao je Asmin.

- Znaš kako si se sj*bao - rekla je Maja.

- Ovaj put si ti, kunem se na brata. Tamo neću spavati. Rekao sam ti, laku noć! - rekao je Asmin.

- Napraviću ti scenu godine - rekla je Maja.

- Skloni mi se s očiju. Ne želim na silu ništa. Neću da idem nakon tvojih reči da spavam - rekao je Asmin.

- Polazi, nemoj da ti napravim scene. Ne igraj mi se sa žibcima, prebaciće me u crveno - rekla je Maja.

- Skloni mi se. Šta hoćeš ti od mene? - pitao je Asmin.

- Spavaćemo zajedno - rekla je Maja.

- Nećemo, ja sam dobio od Toše gde bi trebao da spavam - rekao je Asmin.

- Jesi li to počeo da me provociraš - skočila je Maja, pa ga je počupala za uši.

