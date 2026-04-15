MAGIČNI BRKA U AKCIJI! Filip celo veče muvao Teodoru, Bebica na ivici sloma, prolio more suza i upotrebio sve sile da ih razdvoji, Đukić na kraju u krevet odveo OVU UČESNICU!

Kakva noć!

Tokom prethodne noći u "Eliti 9" održana je žurka, a glavni akteri ovoga puta bili su Filip Đukić, Teodora Delić i Nenad Macanović Bebica.

Teodora je na samom početku večeri zauzela mesto za rulet stolom pored Ivana Marinkovića odakle je mogla lepo da posmatra Filipa Đukića.

Odjednom je počela pesma od Ane Nikolić "Konkretno", a Teodora je gledala u pravcu Filipa i zapevala: "Baš je dobro, znam da si moj, moj, moj".

Filip je u jednom treunutku otišao sa žurke kako bi se presvukao, te je tom prilikom u garderoberu zatekao Aneli Ahmić, s kojom se sve vreme peckao.

Teodora Delić i Filip Đukić razgovarali su ispred kazina kako bi podelili alkohol koji su dobili od fan stranica. Teodora nije skidala osmeh sa lica, kao ni Filip.

- Donesi mi čašicu neku malu - rekla je Teodora.

- Hoćeš iz kolena? - pitao je Filip.

Teodora je otišla sa žurke kako bi otišla u toalet, a za njom je krenuo i njen bivši verenik Nenad Macanović Bebica.

Bebica je, naime, pratio Teodoru u stopu kroz kuću, a kako je ona otišla u garderober, on je otišao do kreveta. Kada je ona otišla u garderober, Bebica je poleteo tamo, pa je tako virio da vidi kada će da krene.

Kako je krenula iz garderobera, on je sačekao, a potom je pokušao da je dodirne, što je ona odmah negirala, a kada je pokušao ponovo, ona ga je oterala od sebe.

Nenad Macanović Bebica vratio se u kazino, te je tako sve vreme sedeo za rulet stolom i gledao je u Teodoru Delić koja je sve vreme đuskala.

U jednom trenutku, Bebica je pustio suzu i počeo je da plače, dok Teodora nije ništa konstatovala.

Teodora Delić vratila se na žurku, pa je tako ugledala Filipa Đukića koji je stajao ispred bine. Naime, njih dvoje su odmah prišli jedno drugome, te su tako počeli da ćaskaju.

Njih dvoje su sve vreme pratili reakcije i ponašanje drugih učesnika, pa su se tako zajedno smejali i komentarisali ih, pa čak u jednom momentu i imitirali.

Kako su se smejali sve vreme, Teodora ga je uhvatila za ruku, pa ga je tako držala, što nije moglo da prođe neopaženo.

DJ Deni preuzeo je "štafetu", pa je tako nastavio da podiže atmosferu u kazinu na večerašnjoj žurki, a u tome su mu pomogli Teodora Delić i Filip Đukić.

Njih dvoje su, naime, rešili da otpevaju duet grupe Đogani i Đusa, koji nosi naziv "U tvojim kolima", pa je tako ona specijalno otpevala stihove koje je, sudeći po reakcijama svih, posvetila upravo Đukiću.

- Glumim nedodirljivu, a tako volim što si tu, želim da ovaj tren traje zauvek. Kad zvezde zaćute znaj i svetla sklone se u kraj, na redu tad smo ti i ja, u tvojim kolima - pevala je Teodora.

Teodora Delić, nakon igranja i flerta sa Filipom Đukićem, ponovo je otišla do vecea do kog juje dopratio Nenad Macanović Bebica, kom se isto tako, navodno, išlo u isti, pa je tako sačekao da završi. Kada je završila, on je gledao, dok se ona krila iza zida i sve vreme mu šaputala.

- Šta radiš?! - šaputala je Teodora, a Bebica joj je odgovarao gledajući u nju.

Nakon ovoga, Bebica joj je prišao, a ona je videla da ih kamere ovog puta snimaju, pa je počela da ga tera od sebe.

- Šta ti je?! Hajde, hajde - rekla je Teodora čim joj je Bebica prišao, a potom je izašla iz vecea.

Dušica Đokić sve vreme je stajala ispred kazina sa Vanjom Živić i Filipom Đukićem, te se tako sve vreme muvala sa Đukićem. Ona mu je sve vreme udeljivala komplimente, što je on uzvraćao.

Nakon toga, ona ga je naterala da joj pred Vanjom poljubi oba bicepsa i trbušnjake na stomaku, na šta je on odmah pristao i uradio.

Vanja ju je, sve vreme bodrila da bude sa Filipom, ali nije dozvoljavala da pređe granicu, pa se tako smejala i bacala šale na njihov račun, a kako će se njihov odnos odvijati na dalje, ostaje nam da ispratimo.

Teodora Delić videla je Nenadu Macanoviću Bebici leđa, pa je tako odmah otišla kod Filipa Đukića, ponovo.

Naime, njih dvoje su se sakrili kod DJ Denija, pa su se tako uhvatili za ruke i sve vreme držali za iste, a nijedno ni drugo, što je zanimljivo, nisu puštali ruke.

On je nakon toga podigao njenu ruku, držeći je za istu, pa su se tako veselili i pevali sve vreme.

Teodora Delić i Filip Đukić stajali su na bini kod DJ Denija, a u jednom momentu kako je ona nastavila da ga imitira i da mu se smeje, Filip ju je zagrlio.

Kroz nekoliko sekundi, iza njihovih leđa stvorio se Nenad Macanović Bebica, koji je odmah poleteo ka Teodori, a za njim je i obezbeđenje, kako bi sprečilo da ovaj sukob možda eskalira.

- Samo mi reci što radiš ovo?! Klošarko jedna - rekao je Bebica, a potom se i sklonio.

Filip Đukić je, nakon što je Bebica otišao od njih, ponovo prišao Teodori Delić, a njih dvoje su se sve vreme smejali i flertovali, pa su se čak i gledali, zbog čega je atmosfera uzavrela u kazinu.

S druge strane, dok se sve to dešavalo i delovalo da će doći do poljupca, Bebica je sve vreme bez treptanja ovo posmatrao, a zbog čega samo nije otišao, ostaje nam da saznamo.

Teodora Delić uhvatila je Filipa Đukića dok nije bio fokusiran na muziku, pa ga je tako odmah ispitivala o mogućoj vezi.

- A realno, je l' si za vezu - pitala je Teodora.

- Zavisi s kim - rekao je Đukić.

- Ti si rekao za vezu sa mnom, ti si mene slagao Filipe - rekla je Teodora, što je on iskulirao i nastavio da peva.

Teodora Delić stajala je sve vreme sa Filipom Đukićem na bini, te su tako oni pevali i đuskali uz muziku.

Za to vreme, Bebica je sve vreme stajao ispred kazina, pa je tako otvorio malo vrata kao bi špijunirao šta Filip i Teodora rade, što je potpuno šokiralo sve, pa i učesnike koji su prolazili.

Nenad Macanović Bebica prišao je Teodori Delić i Filipu Đukiću, te je odmah pritrčalo obezbeđenje, kako sukob ne bi eskalirao.

- Šta si rekla Teki - pitao je Bebica.

- Opusti se, ne blamiraj se - rekla je Teodora.

- Da se ne blamiram?! Je l' realno da mi kažeš da se ne blamiram - ponavljao je Bebica.

Nenad Macanović Bebica doleteo je do garderobera, gde se Teodora Delić presvlačila, pa je tako rešio da se posvađa s njom zbog njenog ponašanja sa Đukićem.

- Što me praviš budalom?! Šta ti meni kao: "iskuliraj" - rekao je Bebica.

- Ja se tebi nisam obratila - rekla je Teodora.

- Čemu ovo tvoje ponašanje?! Šta hoćeš od mene - pitao je Bebica.

Nenad Macanović Bebica ponovo je došao do kreveta Teodore Delić, te je tako seo na njega i nije želeo da sluša Anđela Rankovića koji ga je molio da se skloni, već je želeo sa njim da porazgovara.

- Pitam te što si takva - ponavljao je Bebica.

- Šta ti je bre, smiri se, opusti se. Rekla sam ti da ne piješ viski - rekla je Delićeva.

- Što si plakala danas?! Što sam te mazio danas - pitao je Bebica.

- Ja plakala?! Možda si umislio...Ja sam spavala, ne znam da si me mazio. Dok nije bio pijan normalno se ponašao - rekla je Teodora.

Nenad Macanović Bebica je plakao na ramenu Anđela Rankovića i otvarao mu dušu o vezi sa Teodorom Delić.

- Nije ona u tvom životu više, nema nje! Ona je svojevoljno otišla - rekao je Anšelo.

- Hoću kod svoje dece! - rekao je Bebica.

- Još malo i ideš kod svoje dece. To ti je najbitnije u životu, samo to. To je tvoja krv Bebice. Sve ovo u životu proilazi, nešto će možda biti za ceo život - rekao je Anđelo.

- Anđelo, svaki dan... Ona zna da ću ja da poginem za nju! Moja deca, bivša žena i porodica i ona... Niko me nikad nije ne poštovao kao što me one ne poštuje. Matea, Minja i Teodora! Moja bivđa žena je kraljica, izvela ih je na pravi put. U najvećem sr*nju je pokuđala da dopre do mene, a ona me ponižava pred svima! Pucali su na mene, izboli su me nožem, bio sam u auto koji je eksplodirao od bombe, nikad se nisam plašio, samo me je strah bio da me ona ostavi- govorio je Bebica.

Filip je pred jutro potpuno promenio ploču i prešaltao se. On je krenuo da sipa vodu, te se tako raspitivao gde je Dušica Đokić, te je tako rešio da bude sa njom dok je pijana, kako kaže.

- Gde je Dušica - pitao je Đukić.

- Otišla je u spoljni - rekao je neko od učesnica.

- Idem da je nahvatam pijanu - smejao se Filip.

Nakon što je Filip Đukić izjavio da će da nahvata Dušicu Đokić dok je pijana, on se bacio na posao, pa je tako razgovarao sa njom, a potom je direktno pitao da se ljube, dok ga je ona iskulirala.

- Hajde da se krljamo - rekao je Đukić.

- Mogu da te zagrlim - rekla je ona, te ga je potom zagrlila.

Nakon razgovora u dvorištu, oni su se zavukli ispod jorgana, smejali, mazili i dodirivali.

Autor: R.L.