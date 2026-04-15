NISI MI OTELA MUŽA! Aneli priznala da Stanija ipak NIJE BILA LJUBAVNICA, palo istorijsko pomirenje Ahmićke i Dobrojevićke!

Tokom sinoćne žurke Stanija Dobrojević i robot Toša su razgovarali kada im se pridružila Aneli Ahmić, te su njih dve krenule da pričaju o Asminu Durdžiću.

- Ja sam okrenula novi list. Bivšeg sam demolirala istinom i precrtala ga za sva vremena. Njegova bivša me napada, nije htela da lepo pričamo nakon tri godine - rekla je Stanija.

- Malo te kopka sigurno. Nisi sve ispričala lepo - rekao je Toša.

- Šta da se radi, tako su hteli - rekla je Stanija.

- Znam da nisi htela tako kad si ušla - rekao je Toša.

- Ajde Aneli dođi ovamo - rekla je Stanija.

- Izolacija gori od priče! Ja sam njoj rekla na ulasku, kako ona sa mnom tako i ja sa njom. Ona je pokrenula neke priče i teme zbog lkojih ona nije došla ovamo. Ona je rekla da je došla zbog mene i Asmina - rekla je Aneli.

- Meni je bila meta samo Asmin, ali i ti si glavni akter - rekla je Stanija.

- Ja opet pričam sa tobom normalno. Zašto nisi došla i pozvala me? Koji sam ja razlog imala da ja spasim svoj brak? Šta je to mene držalo da bih brak spasila? Mene je samo dete vezivalo i ništa više - rekla je Aneli.

- Mene je ubijalo to što si mene samo krivila da sam svesno krenula da ti srušim porodicu. Meni nikad ne bi bila kriva druga žena čak i da je znala - rekla je Stanija.

- Posle mesec dana si saznala... Mene i za to baš briga - rekla je Aneli.

- Ja nisam znala da si imala svoju malu porodicu - rekla je Stanija.

- Ti meni muža nisi otela, nego je on otišao kod tebe - rekla je Aneli.

- Da ti nisi ušla ja bih sad imala dete negde u Majamiju - rekla je Stanija.

- Šta misliš kako je bilo meni kad sam saznala da ima sina kog je napravio sa 18 godina i kog je video jednom u životu. Prvo mi je rekao tri priče, da je sa majkom, pa da je usvojen... Moja Nora i dalje ne zna da ima brata... Samo da Nora ne pokupi laži od njega, moje je i da je najgore. Ona ga nikad nije upoznala i verovatno nikad neće. Je l' misliš da ja ne razmišljam kome će on napraviti dete. Moj mozak radi samo za Noru! Moje dete je danas sa mojom majkom - rekla je Aneli.

- Aneli, meni je drago da sam se samo ja izvukla, mogla sam da naj*bem kao niko - rekla je Stanija.

- Ja imam nešto najlepše sa njim - rekla je Aneli.

- Ja vam ne stojim više na putu - rekla je Stanija.

- Njega će boleti briga za nju. Ako Maja izađe iz ove priče on će mene zivkati, njega neće Nora interesovati nego gde sam ja jer je on jedan bolesnik i paćenik. Daleko mu kuća od mene i Nore, ali sam sigurna da će ga jedan dan potražiti. Kad stane jednog dana na svoje noge ona će ga potražiti. Ponovo sam pričala sa tobom, ja te ne diram dok me ne diraš - rekla je Aneli.

