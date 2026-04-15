Samo da se ova agonija završi... Mustafa Durdžić jasan kao dan, ponovo se obrušio na bivšu snaju Aneli: Ona nam je nanela MATERIJALNU I MORALNU ŠTETU!

Mustafa često svoje stavove iznosi javno, te je u njegovim izlaganja veoma jasno da je nedvosmisleno kivan na bivšu partnerku svog sina Asmina.

Asmin Durdžić i Aneli Ahmić, bivši emotivni partneri koji imaju ćerku, mesecima već ne uspevaju da uspostave normalan, ljudski i prijateljski odnos, iako borave zajedno pod istim krovom "Elite 9".

Umesto zajedničkog jezika, oni pronalaze nove razloge za svađu, nove uvrede i novi prljav veš koji iznose javno.

Njegov otac Mustafa Durdžić objavio je na svom Fejsbuk profilu da nove devojke njegovog sina neće komentarisati, ali da mu je bivša snaja nanela toliko bola, da se od nje ne može oporaviti.

- Ljudi misle da ja podržavam Maju, Staniju ili Aneli. Istina je sasvim drugačija. Aneli je mojoj porodici nanela najveću moralnu štetu. A gde je moral povređen, tu se neminovno javi i materijalna šteta. Ali moral i čast su iznad svakog novca i svakog bogatstva. U našoj državi su ljudi pre trideset godina ostajali bez cele imovine, pa su opet ustali i ponovo nešto stekli. Ali ko izgubi čast, to se teško vraća. Što se tiče Stanije i Maje, one ipak nisu učinile toliko lošeg. Neću ih komentarisati ni zbog njih, ni zbog njihovih roditelja. Nije moje da im sudim. Želeo bih da se Aneli i Asmin konačno dogovore oko deteta sporazumno ili sudski, samo da se ta agonija završi. Dete ima pravo da zna ko su joj roditelji, ko je njena porodica i gde joj je mesto. Sve ostalo su naše rasprave, naše emocije i naši problemi. A dete ne sme biti ničija žrtva - poručio je Mustafa na svojim društvenim mrežama.

