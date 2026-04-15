Sve se potpuno okrenulo.

Aneli Ahmić došla je u Rajski vrt i odmah se opravdala Drvetu mudrosti zašto ga odavno nije tražila.

- Ja sam te sinoć zvala, da se oglasiš da li si budan, ali sam mislila da noću spavaš, zato nisam htela da te budim - pravdala se Aneli.

- Šta ima novo, video sam da si razgovarala dugo sa Stanijom - reklo je Drvo.

- Ja sam rekla Toši da ću doći posle, on je tad pričao sa Majom i Asminom, videla sam da Stanija čeka, onda su oni pričali, a onda je Stanija rekla da dođem, hajde otišla sam. Ne volim da budem drska kad neko ima normalan pristup prema meni, otišla sam i tako je sve krenulo spontano. Pričale smo o našem odnosu, o našem razgovoru za stolom, pokušale smo da spustimo loptu, da ne spominjemo neke stvari, ona spominje hotel, neke gluposti, provlači me i onda i ja moram da reagujem. Pristala sam kao žena da dam drugu šansu, da vidim da li će ona ponovo i tu drugu šansu da iskoristi i da ponovo odglumi, jer je za mene odglumila većinu od početka kad je došla. Pogazila je sve svoje. Pogazila je moju priču i počela da priča kontra. Izazvala me je na pitanjima novinarima, počela je da priča kako sam jahala Jaška, kako sam brzo ušla u vezu. Zašto bih ja vratila muža, izabrala sam način koji sam izabrala, tako sam mu na neki način vratila, imala sam pravo da uradim šta hoću. Nikad ne bih ušla u rijaliti da se to nije desilo. Možda sam imala i pre priliku, pa nisam ušla, dok nisam imala Noru. Birala sam način koji sam birala, i onda mi govori ona: Zašto me nisi pozvala, zašto ga nisi vratila. Ja sam otišla dalje da budem svoja žena, da ne zavisim ni o kome, da me niko ne manipuliše. Ona je rekla da je bila naivna, ali ja mislim da nije da neko može tako da je manipuliše preko telefona. Želim da vidim kako će se sad situacija odvijati. Ako ona mene ne dira, ja nju neću dirati, mene boli briga, ali kad mi nešto prebacuje u meni proradi revolt i bes. Rekla je da sam žrtva, da sam žena koja treba da pobedi, a onda je rekla da glumim žrtvu, da je trebalo da vratim mužu, da sam jahala po Jaškovom polnom organu, da ako ona ostane da će biti pobednica. Puštam ih, oni sami pričaju o tome. Pošto su ukućani videli da je ona pričala sa mnom, sad će se ponovo obrnuti situacija. Okrenuli su se ka njoj kad je počela da me pljuje. Hvalila me kad je ušla, onda su je svi napali. Pa onda kad me je čačkala, omalovažavala, onda su se priklonili njoj, a sad me zanima kako će teći situacija. Sad će da govore da smo foliranti, ponovo će je napredovati. Ljudi se vode tim šta ona kaže o meni, jer ona dolazi spolja i ima pravo da kaže šta hoće, u svemu vide konkurenciju. Biće jako zanimljivo da vidimo njihova prava lica. A što se tiče mene i nje ništa se nije promenilo, nemam i dalje lepo mišljenje o njoj. Ona mi je pokazala svoje pravo lice, ali naravno da ću da pružim šansu za razgovor. Asmin je taj koji je kukavica, koji ne sme da priča i beži i od mene i od nje. Kad se zaljubio neće da priča, ćuti, glumi žrtvu. Sad je odjednom došao pameti, a mesecima me vređao - rekla je Aneli, pa nastavila:

- Stanija nikome ne dozvoljava da nešto kaže, ona priča svoju priču, prešalta se na nešto deseto, ne dozvoljava da me sasluša, ona priča svoje i onda moram a se nadglašavam, nastane vriska, svađa, mogle smo kao normalne dve žene da pričamo, sama je počela sa uvredama, da joj ne izgledam normalno, ali ja sam ponovo za to da spustimo loptu. Ja sam ponovo ispala čovek i dala šansu da se ponovo pokaže, da li u dobrom ili u lošem svetlu, to je na njoj. Ja je sigurno neću dirati prva - istakla je Ahmićka.

- Moram da te pitam i za Maju i za Asmina, ali i za tebe i Maju - reklo je Drvo.

- Svako jutro se ja probudim oko osam i nešto, svaki put ih zateknem da prave nešto da jedu. Njihov odnos je takav, Maja se suzdržava da ga ponižava dok je Stanija tu. Njihov odnos će kroz nekih mesec dana doći do nesuglasica, svađa, Maja će ga ponižavati. Stanija će otići kad-tad, neće ostati, mislim da je to njena igra ne bi li mene ponizila, i da ostane ne interesuje me. Oni su svesni toga i zbog toga će Maja pravo lice pokazati kad Stanija ode. Neće ovde to da radi. Izbegava da Staniji daje na značaju, izbegava sukob. Maja i Asmin glume da cvetaju u ljubavi, ona šalje sliku Filipu Caru da joj je sad divno i krasno, ali kad Stanija napusti imanje oni će se i te kako svađati, biće omalovažavanja. Oni se sad vuku po kući kao dve metle, isključeni su iz svega, njega boli briga za sve, tu je da ima s*ksualne odnose i da bude sa čuvenom Majom Marinković dok je ne izgustira, to je Asmin. Ja o Maji sve najgore mislim, to je loša osoba, nema kvalitete, kad sam nekad mislila da ima neke kvalitete, ona je sve to pogazila. Ponižavala je moju porodicu, a ni kod nje ništa nije bajno. Ja sa njim bar imam dete, i moji pogledi na svetu su da ostvarim bolju budućnost za moju ćerku, zato se borim za nju. Moji pogledi na život su daljni, da nadoknadim ove godine što sam propustila, ali sve će to jednog dana biti sutra - dodala je Ahmićka.

- Imam jednu tajnu, Asmin i Maja su tražili da pričaju sa Mićom. Ja mislim da oni hoće da unesu bračni krevet u pab, ili hoće da razgovaraju da traže neke savete... Mislim da je to za bračni krevet, jer je on mene juče bez blama pitao da menjamo krevete - rekala je Aneli.

Autor: R.L.