Goga Sekulić se oglasila posle žurke za pamćenje koju je priredila u Eliti: Posvetila sam nastup preminuloj majci, stalno je gledala Pink... (VIDEO)

Popularna folk pevačica Goga Sekulić prethodne noći održala je nastup u "Eliti", gde je oduševila sve učesnike, ali i milionsku publiku koja je sve vreme bila uz program TV Pink.
Goga je posle žurke u "Eliti" za naš portal otkrila kome je posvetila nastup.
-Sinoćni nastup u "Eliti" posvetila sam nedavno preminuloj majci jer je ona samo taj rijaliti i Pink non-stop gledala, do smrti. A pesma "Majka" koja je danas izašla je dirljiva balada koju je uradio Feđa Imamović. Sa sestrom, tatom, sestrićem i sinom Vasilijem dogovorila sam da to bude naš poklon i uspomena na mamu čiju smrt nikada nećemo preboleti - objasnila je Goga, čiji je novi spot premijerno objavljen na Jutjubu.
