NEĆU STRESOVE! Taki Marinković brutalno iskreno o vezi Asmina i Maje, a tek da čujete šta kaže za Staniju: Prodaje zlatnu ribicu, a ja za svaki katanac imam ključ!

Maja Marinković u vezi je sa Asminom Durdžićem Alibabom, uprkos tome što njen otac Taki Marinković to ne podržava.

Marinkovićeva strahuje od toga kako njen otac gleda na njen novi ljubavni odnos, a mi smo ga pozvali tim povodom.

- Ja nikakve Majine veze što se tiče rijalitija ne podržavam. Ona je mnogo ljubomorna, to je zatvoren prostor, nešto drugo u odnosu na napolje. Što se tiče toga, ne bih da doživljavam nikakve stresove. Bolje da je ostala sama, đuskala, komentarisala, nego da mi posle pravi neke probleme. Tu su scene, pogledao si tamo, ovamo... To joj nije trebalo. Za sada funkcionišu, koliko vidim - priznao je Taki.

Dotakao se i Majine doskorašnje prijateljice, a sada ljute rivalke Stanije Dobrojević.

- Videli ste kada je Stanija ušla unutra kako je najlepše pričala o meni i Maji, pričala kako smo dobri ljudi, a onda izrekla sve najgore što ljudski mozak ne može da shvati, da čovek podvodi svoju ćerku, ćerka živi sa maminim dečkom... Ja to ne mogu da shvatim. Videli smo ko je i šta je ona, šta je njen bivši dečko rekao za nju, da menja po tri dečka za noć, da ima OnlyFans, prodaje zlatne ribice, a ja imam kalauz za svaki katanac. To sam znao i ranije, za nju i Kristijana, rekla mi je nešto između redova, a Kristijan mi je to rekao još pre deset godina. Obmanula je narod, pa htela Kristijana da prevari za novac - objasnio je Taki za Pink.rs.

