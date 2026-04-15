Luka spreman da se javno odrekne oca: Zbog Anite doneo šok odluku, Baji se ovo zasigurno neće dopasti! (VIDEO)

Voditelji emisije ''Radio-Amnezija'', Filip Đukić i Bora Santana ugostili su Anitu Stanojlović i Luku Vujovića koji su progovorili o njegovom odnosu sa ocem Bajom.

- Kako se osećate povodom tih hipotetičkih pitanja za Baju koje je Milan pročitao? - upitao je Đukić.

- Ne može nikako da bude lako. Mislima sam totalno negde drugde, nije mi lako zbog mog oca, a moram da se fokusiram na Anitinu trudnoću. Remeti mi učešće ovde, ne mogu da verujem da mi nije poslao čestitku - rekao je Luka.

- Ja sam očekivala od majke čestitku obzirom da sam trudna iako mi je rekla da mi neće slati. Meni majka ne može da se meša u život i bira partnere, a ako me bilo ko uvredio od naših porodica onda neće niko ni videti naše dete - rekla je Anita.

- Moj otac pre rijalitija nikad nije uvredio moju partnerku, a ako izađem i vidim da je on moju trudnu partnerku ponizio na neki način onda ne postoji šansa da ikad više porazgovara sa mnom - rekao je Luka.

- Meni tvoj otac uopšte nije u tom fazonu da se dopisuje sa podrškom - rekao je Filip.

- Svako iz moje familije ima svoju porodicu, a ja slavim sa mojom majkom praznike. Anita i ja smo jedna porodica i sutra kada se ona porodi, ne može niko da utiče sa strane na to - rekao je Luka.

- Kako gledate na to što Noa i Aleksej ne znaju za to? - upitao je Bora.

- Meni će neko da kaže da moj sin ne zna, a on ima Instagram i njemu piše preko 50 ljudi kada sam ja ovde imao svađe. Zamisli da on od 15 godina ne zna da je Anita trudna, a pritom njegovi drugari iz škole sve pričaju. Noa zna garantujem to, sve i da mu nisu rekli moji - rekao je Luka.

- Sigurno čekaju mene da saopštim Alekseju, a on će se sigurno obradovati - rekla je Anita.

- Da li veruješ da je rekao da je Aneli bolja opcija od Anite? - upitao je Bora.

- Ne verujem - rekao je Luka.

