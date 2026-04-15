'ŠETAO SAM KROZ VREME...' Željko Mitrović novim SNIMKOM odao počast Leonardu da Vinčiju i porodici Mediči, pa se obratio svim UMETNICIMA (VIDEO)

Direktor i vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović je na svom Instagram nalogu objavio post povodom rođendana Leonarda da Vinčija i Međunarodnog dana umetnosti, u kojem je, na sebi svojstven način spojio istoriju, renesansne ličnosti i savremenu poruku upućenu umetnicima širom sveta.

U objavi, Mitrović je evocirao period italijanske renesanse, ističući značaj porodice Mediči, posebno Lorenca Veličanstvenog, kao ključne figure u razvoju kulture tog doba. Naglasio je i ulogu podrške koju su Mediči pružali velikanima poput Leonarda da Vinčija, Mikelanđela i Botičelija, čime su, kako je naveo, oblikovali čitavu epohu evropske umetnosti i misli.

- Danas je rođendan Leonarda da Vinčija i međunarodni dan umetnosti. Kozimo Mediči, moj idol i osnivač moći familije Mediči, nije stigao da prepozna Leonardov talenat, jer je Leonardo kada je Kozimo umro, imao samo 5 godina, ali je zato Kozimov unuk Lorenco Mediči ili Lorenco Veličanstveni, najvažnija figura u razvoju renesansne kuture i renesanse uopšte, sa ogromnom podrškom, Leonardu, Mikelanđelu i Botičeliju, on je označio i opredelio celu jednu epohu! Ja to znam, jer sam se tada šetao kroz vreme što se vidi na ovom snimku! Srećan praznik svim umetnicima na planeti Earth! - napisao je Mitrović na svom Instagram nalogu.

Zanimljivo, Mitrović je u svojoj poruci u umetničko-poetskom maniru dodao i lični pečat, te je podelio video kreiran uz pomoć veštačke inteligencija u kome se "šeta kroz vreme" i "druži" sa velikim genijem kome se divi.

Njegova poruka je svojevrsni omaž umetnosti i njenom trajnom značaju, a svim umetnicima je povodom ovog velikog dana uputio posebnu čestitku.

Autor: Iva Besarabić