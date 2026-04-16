RASKRINKANI! Dača otkrio da je Aneli pravila dogovor sa Asminom kako bi ponizili Staniju: Ucenila ga je detetom, ako prizna da je ljubavnica (VIDEO)

Neočekivano!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević je pročitao prvo pitanje za Aneli Ahmić i Asmina Durdžića:

- Čemu licemerje, kao godinama niste uspeli da se dogovorite za Noru, a sada ste to uradili samo da bi ponizili Staniju?

- Ja nisam tipovao Staniju, to je verovatno pisala Stanijina mama, a sa Aneli oko Nore ću se dogovoriti na sudu - rekao je Asmin.

- On je sam birao, on je mene iskoristio ovde, setimo se kada smo spustili loptu, a on je hteo da me namagarči. Ovde niko nikoga nije iskoristio, pogotovo ne bih koristila svoje dete - rekla je Aneli.

- Ja nisam videla to, ali su mi preneli, kada se potegla priča da ja ostajem do kraja. Ona je njemu rekla da prizna da sam ljubavnioca i da će mu dati dete. Oni nisu uspeli da se tri godine dogovore za dete, a sada su uspeli za pet minuta, a da se prisetiomo kada je on bio dobar sa Sitom da je gledao malu preko video poziva. Oni su imali priliku da se dogovore ali nisu, a sada jesu. - rekla je Stanija.

- Ja hoću da svoje dete prebacim na hrvatske papire, jer nemam nameru da idem za Austriju da rešavam papire - rekla je Aneli.

- Da ne pominjemo sve priče o njima i šta smo mi čuli o njima, ali to oni treba da reše - rekla je Stanija.

- Ja sam Aneli oduvao kada smo trebali da se vidimo kao. Oni koriste Noru u svrhu rijalitija - dodao je Asmin.

- Dabogda niko više ne spomenuo Noru ovde, da ne pričamo o njoj ovde više - rekla je Aneli.

- Njih će dete zauvek da spaja, i oni su se loše pokazali - rekla je Stanija.

- Ovde je poenta priče da su se oni upecali na priču da Stanija ostaje do kraja, a to je bio njen i moj dogovor. To se desilo tri dana pre razgovora nje i Asmina. Stanija je nakon toga rekla da sumnja da su Asmin i Aneli napravili dogovoro u izolaciji, a Aneli nakon toga plače dva dan, a da ne pominjemo šta su Asmin i Aneli pričali jedno o drugom. Aneli koja nije htela da priča sa Asminom, Aneli koja nije htela razgovor sa Asminom - pričao je Dača.

- Da li misliš da tebe narod shvata ozbiljno? Budalo jedna šta ti pričaš, koga ti prozivaš - vikala je Aneli.

- Ona kada je čula da Stanija ostaje do kraja, odlazi uplakana kod Asmina, govori mu da mu neko radi o glavi, a ona je njemu rekla da prizna da je Stanija ljubavnica, i govori mu da će sve rešiti oko deteta, to je jasno da postoji neki dogovor, tačnije u tom trenutku da si prešla preko svih uvreda, i sada je priznala da ona može sama da izvadi rodni list, a ona ovde tera priča - govorio je Dača.

- Meni je on rekao da ne mogu ja da vadim rodni list - govorila je Aneli.

- Sram te bilo ku*vetino jedna, ti govoriš da meni ljudi rade o glavi, a ja sam rekao da ću ti dati punomoćje za sve - rekao je Asmin.

- Ma ona se uplašila da će Stanija ostati do kraja i pobediti - dodao je Dača.

Autor: N.B.