On je je*ač, presretač: Kačavenda urnisala Asmina, tvrdi da će i Maja proći kao Stanija i Aneli, a onda je Viktor otkrio kako je Durdžić vređao bivšu (VIDEO)

Žestoko!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević je pročitao pitanje za Asmina Durdžića:

- Kada si bio naomraženiji muškarac tri godine, Stanija je bila sve vreme uz tebe, ti si govorio da ti je bila najveća podrška, a što joj onda sada praviš afere?

- To nije istina, ona nikada nije stala uz mene, ja sam bio najomraženiji zbog veze sa njom, i sve sam govorila istinom - rekao je Asmin.

- Ja ne znam što je on mene branio, prevarant koji me je tipovao. Ja sam bila linčovana zbog majmuna koji je pokšavao da me ponizi, terao me je da pričam o Ahmićima, punio mi je glavu svim i svačim. Stala sam iza njega kada je pustio porno snimak, miško piško, a ja sam tada bila uz njega, pa je govorio da je njena sestra u porniću. Sama sam sve kriva, on je moj blam života. Nije izlazio iz kuće kada je rekla da voli da ga prima u b*lju, da se loži na gej porniće - rekla je Stanija.

- On je već pokazao sa bivšom partnerkom, radio je i sa njom, a svima je bilo jasno da je ona uz njega uvek bila. Setimo se šta je on sve govorio za Staniju kada mu je odgovaralo, a kada je bila priča da će da dođe, on će nju da je gazi. Devojka je ušla da ispriča svoju stranu priče, a on je krenuo da blati ženu zbog koje je ostavio bivšu i dete. Svi vidimo kakav je on, spreman je da jede iz kereće činije da osvoji, a onda videćemo. Ko god mu se zameri, on je mogao da je je*e. On ima snimke sa Aneli, razgovore sa Sitom je snimao, pa to radiš zarad nečega, On je govorio da je Stanija imala spontani zbog medijskog linča, a posle toga da ima zdravstveni problem, govorio da je ona boginja za sve žene, a ovde je ušao da bi branio njegovo odnos, svima je jasno da on laže, glumi je*ača presretača. - rekla je Milena.

- Oni su blatili jedno drugog, iskreno nije mi jasno što su se oni oglašavali a nisu trebali. Ljudi pa ona je rekla da bi čekala njega da nije bilo loš, -rekao je Janjuš.

- Janjuše lupaš gluposti, on je rekao da ulazi ovde da bi mene napravio ponosnom, a popišao se po nama i po meni - rekla je Stanija.

- On je loš, ali ti si govorila da je on loš pa bi bila sa njim - dodao je Janjuš.

- Pa i on je pričao za nju da je najmoralnija na svetu, dao joj je crveni kartom jer nije hteo da je vređaju ovde. On je ušao ovde da bi nju branio, dizao je u zvezde. Videli smo svi šta je on radio za nju, i sada je od jednom nemoralna - govorio je Viktor.

- Kada sui bili zajedno tada su pričali o svojoj vezi, a kada su se posvađali, pričali su svašta jedno o drugom, ko vas je*e - rekao je Mića.

- Ljudi nisam ja ostavio Aneli zbog nje, imao sam ja pre toga više njih, ja sam nju ostavio 22. maja. 2022. godine - rekao je ASmin.

Autor: N.B.