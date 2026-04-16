Noć koja je promenila tok rijalitija: Dača raskrinkao detalje tajnog plana Aneli i Alibabe da unište Staniju, takmičari sve sigurniji u pomirenje Bebice i Teodore!

Noć iza nas obeležila je emisija ''Pitanja gledalaca'' koju je vodio Milan Milošević, a koji je takođe dao sve od sebe da takmičare raskrinka do srži i otkrije njihova prava lica.

Na samom startu, voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Aneli Ahmić i Asmina Durdžića koji su se potom i žestoko posvađali.

- Čemu licemerje, kao godinama niste uspeli da se dogovorite za Noru, a sada ste to uradili samo da bi ponizili Staniju? ﻿﻿﻿

- Ja nisam tipovao Staniju, to je verovatno pisala Stanijina mama, a sa Aneli oko Nore ću se dogovoriti na sudu - rekao je Asmin.

- On je sam birao, on je mene iskoristio ovde, setimo se kada smo spustili loptu, a on je hteo da me namagarči. Ovde niko nikoga nije iskoristio, pogotovo ne bih koristila svoje dete - rekla je Aneli.

U toku emisije "Pitanja gledalaca", voditelj Milan Milošević je pročitao pitanje za Asmina Durdžića:

- Kada si bio naomraženiji muškarac tri godine, Stanija je bila sve vreme uz tebe, ti si govorio da ti je bila najveća podrška, a što joj onda sada praviš afere?

- To nije istina, ona nikada nije stala uz mene, ja sam bio najomraženiji zbog veze sa njom, i sve sam govorila istinom - rekao je Asmin.

Naredno pitanje voditelj Milan Milošević je postavio Anđelu Rankoviću.

- Nazivao si Anitu psihopatom i uhodom. Šta onda kažeš za svog najboljeg druga Bebicu? - glasilo je pitanje.

- Bebici sam milion puta rekao da je idiot i kreten jer to radi, kao i da će ga svi okarakterisati na taj način, jer to radi. Rekao sam mu jutros da će opet ispasti bolesnik, psihopata i bolesnik, i eto, dešava se to - kazao je Anđelo.

Mina Vrbaški je otkrila Luki Vujoviću i Aniti Stanojlović da im je jedna cimerka sredila ormar, a Luka je još jednom pokušao da napravi žrtvu od Anite i njega iako su im sredili gardarober.

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević je postavio Asminu Durdžiću.

- Kako to da si na babu potrošio tolike pare i ostao bez dinara a sa polu babom imaš dete? Je l' se tako vređaju žene s kojima si bio, ili se dodvoravaš Maji? - glasilo je pitanje.

- Kako su Aneli i Stanija govorile da sam ja monstrum, da ne volim svoje dete, tako ja mogu da kažem da su babe - rekao je Asmin.

Asmin Durdžić se na sve načine pravdao da je pokušavao da pobegne iz braka sa Aneli Ahmić:

- Ja nisam znao kako da se izvučem od nje, pa sam zvao mog brata, koji je zvao šlep službu da mu je stao auto, da bih ja mogao da odem sa drugom curom, da ostavim Aneli - rekao je ASmin.

- On je meni govorio da se njegovom bratu pokvario auto, plakao je jer kao nije hteo da me ostavi samo sa Norom za Novu godinu, a tada je i Sudova žena napravila njemu problem jer su njih dvojica izašli zajedno u diskoteku - rekla je Aneli.

Tokom emisije ''Pitanja gledalaca'', povela se tema oko toga da li Aneli Ahmić i Stanija Dobrojević imaju razlog da razgovaraju i rešavaju probleme.

- Neka rade šta žele, ali nemojte da glumite žrtve i tražite od učesnika da verujemo kad govorite ''ja sam žrtva, jadna sam'' - kazao je Ivan.

- Nema potrebe da ratujemo. Asmin je uveliko sa drugom, ja sam Aneli rekla da nisam njena adresa, ne treba mene da napada i proziva, ja sam prošlost. Asmin je meni glumatao slobodnog muškarca, nisam znala da Aneli postoji kada sam sa njim ušla u vezu, iza toga stojim to je istina. Meni je u celoj ovoj situaciji jedini krivac Asmin - kazala je Stanija.

U toku emisije "Pitanja gledalaca", voditelj Milan Milošević je pročitao pitanje za Anitu Stanojlović:

- Kako se osećaš jer si podržana samo da bi se Luka odvojio od Aneli, inače si da znaš lezba, bajadera i kanta?

- Nisam videla to crno na belo, tako da neću da verujem da je to istinitno, kada budem izašla i kada budem videla, znam kako ću da reagujem - rekla je Anita.

Ivan Marinković je naredni komentarisao Nenada Macanovića Bebicu i Teodoru Delić.

- Psihopatija je to, iskreno to je od ljubomore do komentarisanja. Anđelo je stavio akcenat na Anitu, ali i Bebica je onda to. Vi bre niste normlani ovde, Teodora kaže da nije sinoć imala ništa sa Filipom, ali je bila pre toga. - rekao je Ivan.

- Ljudi on je psihopata, stavlja devojku ispre svoje dece, a ona je isto psihopata, okrenula leđa majci, porodici. Ona njemu zamera kao da su u vezi. Meni nije jasno što oni ne kažu šta i kako, Bebica govori Anđelu šta se dešava, a oni oboje rade neke stvari, komunicraju pogledima i šiframa, oni komunicaraju sigurno i pomiriće se - dodala je Matora.

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević je postavio Staniji Dobrojević.

- S obzirom na to da se Sandra Subotić oglasila i Maju strogo demantovala, te je rekla da Stanijih slika u Petrovom telefonu nema i da je jedina spona između Stanije i Petra čovek s kojim se Stanija poslovno spojila preko Petra, čemu onda razlog da Maja iznosi brojne tvrdnje o Staniji? - glasilo je pitanje.

- Drago mi je da je Aleksandra Subotić sve demantovala, to je jedina i prava istina. Maja ne zna šta su poslovni partneri, jer Maja samo zna da opšti intimno sa muškarcima. Dobila je od Pece dvesta evra, intimno opštila sa njim i dobila je korpu. Sigurna sam da se Peca stidi jer je bio sa Majom, jer ipak imaju decu. Maja je bila mnogo bolja drugarica sa Aleksandrom nego sa mnom, pa je drugarici skinula momka, pokazala je ko je i šta je - kazala je Stanija.

U toku emisije "Pitanja gledalaca", voditelj Milan Milošević je pročitao pitanje za Aneli Ahmić:

- Meni je Asmin najveći krivac, on je pljuvao mene i moju porodicu , a sa njom ovde ulazim u rasprave, a odnosi u mojoj poroodci su normalni - rekla je Aneli.

- Ja sam joj ovde, mene može da pita sve. Iskreno mene je jao zabolelo što mi nije rekao da je u braku, a on je meni došao i rekoa da je slobodan. - rekla je Stanija.

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević je postavio Asminu Durdžiću.

- Kako je bilo jutros gledati Staniju dok je bila na doku? Zna li Maja za to? - glasilo je pitanje.

- Ne gledam je ja. Ne zanima me ta žena. Ja je vidim u prolazu. Jedino što sam video je da nosi gaćice sa silikonskim du*etom, ali to je bilo u subotu na ''Nominacijama'' - kazao je Asmin.

U toku emisije "Pitanja gledalaca", voditelj Milan Milošević je pročitao pitanje za Anitu Stanojlović.

- Da li misliš da te je Lukica odmah zavoleo posle Aneli? Hahahah - glasilo je pitanje.

- Nije bilo odmah ljubav, bilo je flert i zanimljivo, tako da ne mislim da me je zavoleo odmah posle Aneli, a ja sam pre njega volela samo Anđela - rekla je Anita.

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević je postavio Maji Marinković.

- Ispričaj zašto si nakon odnosa sa Asminom popila pilulu za dan posle, a sa Fićkom kad si bila je nisi popila? - glasilo je pitanje.﻿﻿﻿

- Ma... kome i zašto da se ja pravdam. Imala sam osećaj da sam imala rizičan odnos sa Asminom - kazala je Maja.

U toku emisije "Pitanja gledalaca", voditelj Milan Milošević je pročitao pitanje za Asmina Durdžića.

- Tvoje i Stanijine slike si sam kačio na whats app, a stavljao da moze sam Aneli da gleda - glasilo je pitanje.

- Za sve je znala, a nikada nisam kačio stori da samo Aneli vidi, Stanija je znala za sve storije - rekao je Asmin.

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević je postavio Luki Vujoviću.

- Luka, ne peri se više preko Filipa i Aneli - glasila je konstatacija.

- Ne perem se ja. Ja sam rekao šta sam imao. Nema istu težinu da sam ja bio sa devojkom s kojom je ona živeo i sa Anitom s kojom sam, koju nikada njegovi nisu upoznali i s kojom nije imao neki ozbiljan odnos. Svakako, ne perem se. Nisam ja sa Aneli raskinuo zbog njega, nego sasvim drugih stvari - rekao je Luka.

U toku emisije "Pitanja gledalaca", voditelj Milan Milošević je pročitao pitanje za Asmina Durdžića:

- Da li više voliš šminku, banane ili nešto treće. Maja je rekla da je Filip Car njena najveća ljubav? - glasilo je pitanje.

- To sve je pričala pre veze sa mnom, kada je prozivala. Ako je sve tako ja volim i banane i šminku - dodao je Asmin.

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević je postavio Maji Marinković i Aneli Ahmić.

- Nazivate Staniju sponzorušom jer je potrošila trista hiljada evra. Da li je trebalo da troši ona njegove pare, ili da se pita odakle mu pare koje je trošio na nju - glasilo je pitanje.

- Ja nisam sponzoruša, mene pare nikako ne zanimaju. Stanija je ku*ava - kazala je Maja.

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević je postavio Borislavu Terziću Terzi.

- Dača je rekao da je Viktor institucija za Asmina za razliku od Filipa, Anđela i tebe, a Sofija se sa tim usaglasila. Šta misliš o tome? - glasilo je pitanje.

- Ja smem da odgovorim kome želim. Biram kako ću da funkcionišem. Neću da ispadam majmun, ali svakom smem da odgovorim, to sam dokazao u više navrata. Što se Asmina tiče, ja kada mi je neko drag i kada sa nekim provedem, vreme, nemam nameru da se raspravljam sa njim i vređam ga nakon svađe - rekao je Terza.

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević je postavio Sofiji Janićijević.

- Da li si očekivala čestitku od Daneta za Uskrs? - glasilo je pitanje.

- Čovek je moj dan bio tokom ''Elite 8''. E, sad, krenula su neka govorkanja da je pričao da mi je verenik, što je glupost velika. Ne bih ove godine da rizikujem, ako je Dane jedan od brojnih bolesnika i fanatika, neka ga prijavi - rekla je Sofija.

U toku emisije "Pitanja gledalaca", voditelj Milan Milošević je pročitao pitanje za Saru i Murata:

- Da li ste vas dvoje sada u vezi?

- Jesmo, pomirli smo se i nastavili odnos koji smo imali pre par meseci. Videćemo šta će biti - rekao je Murat.

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević je postavio je Sofiji Janićijević.

- Da li bi te roditelji podržali da si sa Danetom u vezi - glasilo je pitanje.

- Ne znam odakle Dane u celoj priči. On je moj fan. On je slao meni poklone - rekla je Sofija.

Autor: N.P.