Bivša učesnica Zadruge se zbog kolega povlači s muzičke scene: Koliko ste samo alavi na pare, jadni ste i bedni

Pevačica i bivša učesnica "Zadruge" Zorica Erić izazvala je buru na društvenim mrežama svojim iskrenim i žestokim kritikama na račun estradne scene.

U emotivnoj objavi, Zorica je otkrila da planira da se povuče iz pevanja, a njene reči o kolegama izazvale su brojne reakcije, o tome kako neko koristi zarad publiciteta decu.

- Jedva čekam da realizujem neke svoje poslovne planove i da prestanem da pevam. Ne mogu više da podnesem koliko je većina jadna i bedna, kako bi ste b**u dali za tezgu, koliko ste alavi na pare, koliko vam nije dosta nikad, koliko se volite i družite ciljano i samo da bi vas taj neko zvao na tezgu, koliko vam smetaju mladi pevači i svirači početnici, jer će vam neko uzeti tezgu - napisala je Zorica na mrežama.

- Koliko vas gosti j**u kao konje za sitne pare, koliko može da se radi dok ne pocrkate jer neko maše sa parama. Koliko ne znate da pevate i svirate, a glumite Bogom dane. Koliko ste naduvali cene kao da ste u najmanju ruku u vrhu estrade. Posebno ovi stariji kompleksaši na kraju karijere što hvataju poslednji voz pa se sa ovom mladom decom otimaju. Fuj. Odvratni ste. Foliranti.

Inače, Zorica je otvoreno govorila o tome kako se borila sa porocima.

- Bila sam vrlo sebična i samo sam mislila na svoja zadovoljstva. I kada sam razgovarala sa mojom doktorkom, pitala sam je da li je to bio samo moj bezobrazluk, dođeš u tu situaciju da samo misliš na sebe.

Autor: D .T.