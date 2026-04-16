STANIJA NIJE NIKAKVA DAMA! Mustafa zgrožen bivšom snajkom, a za novu neće ni da čuje: Asmin je poniženje za muški rod, zbog Maje se ponaša kao SMEĆE!

O Asminu Durdžiću Alibabi ne prestaju da pričaju učesnici "Elite", ali ni gledaoci, budući da u Beloj kući živi sa bivšom ženom Aneli Ahmić, bivšom verenicom Stanijom Dobrojević i aktuelnom emotivnom partnerkom Majom Marinković.

Mustafa Durdžić, njegov otac, na društvenim mrežama često komentariše dešavanja iz rijalitija, a sada smo ga pozvali kako bismo proverili kako gleda na svakodnevne sukobe svog sina i Stanije, koju su do skoro dizali u nebesa.

- Nismo mi nikad čuli za Aneli, ni za Staniju, a ni za Maju. Mi to tek upoznamo kad ih Asmin pronađe negde na Internetu. Ja sam otišao iz BiH 1985 a sa vremenom sam se više posvetio sebi i porodici tako da nismo pratili ni TV iz bivše nam države. Za Staniju smo čuli 2023. godine i mislili smo da je to dama, gospođa koja živi u Majamiju. Sa njenim ulazkom u "Elitu" srozala se skroz i potvrdila da ona nije nikakva dama ni gospođa - iskren je Mustafa.

Prokomentarisao je i ljubavnu vezu Asmina i Maje Marinković.

- Takva poniženja da sebi jedan muškarac može dozvoliti je za mene neshvatljivo. Ponaša se kao zadnje smeće na ovom svetu. Sve mislim da postoji neka smišljena njegova taktika, a ako igra ulogu budale bez bilo kakvih drugih ideja onda je on poniženje za muški rod - rekao je Durdžić.

Na pitanje da li bi Maju, ukoliko ostanu zajedno do kraja rijalitija, prihvatio za snajku, rekao je:

- Mi smo u 2.1 veku, meni snajka može biti svaka koju Asmin želi jer ni Asmin, a ni ona meni pod krov neće. Ostatak života želim da proživim bez da razmišljam o Asminu i njegovim prolaznim, a skupim ljubavima. Ma, on ni ne zna osećaj ljubavi, on ne zna šta znači voleti i biti voljen - priznao je Mustafa, koji i dalje insistira da se DNK analizom potvrdi da je Asmin Norin otac.

- Bilo bi lepo i za pohvalu da vaša produkcija uradi DNK test jer to zaslužujemo svi, i gledaoci i Asmin i Nora, a i Aneli.

