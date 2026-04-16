Opsednuti su sa mnom, sve mi rade u inat: Stanija sve sigurnija da ona održava vezu Alibabe i Maje, njega žestoko isponižavala! (VIDEO)

Razvezala jezik!

Stanija Dobrojević stigla je kod Drveta mudrosti u Rajski vrt kako bi progovorila o svim problemima koji je muče, a ona se na samom startu osvrnula na odnos Maje Marinković i Asmina Durdžića.

- Stanija, šta se dešava kod tebe? - upitalo je Drvo.

- Videli ste da su Maja i Asmin na moje oči bukvalno došli da doručkuju i da se ljube, a ja mislim da on mene sa Majom proverava jer želi neku moju reakciju. U početku sam mislila da to samo Maja radi, ali ma kakvi, to on radi dok mu ona dobacuje. Ne mogu da verujem da i on i ona dolaze na moje oči to da mi rade - rekla je Stanija.

- Mene zanima ako su oni već srećni zajedno, zbog čega ti misliš da tebe provociraju? - upitalo je Drvo.

- Ako su već srećni onda ja ne trebam da im budem fokus, ali oni su opsednuti sa mnom i kao da su iz neke muke prema meni zajedno. Nisu mi meta, pustila sam ih da se vole, ali od toga nema apsolutno ništa. On da nije moj bivši, ona nikad apsolutno ne bi bila s njim već sam joj ja bila idol i sada misli da je iznad mene - rekla je Stanija.

- Razgovarala si sa Aneli pre neko veče - reklo je Drvo.

- Da, provocirala me celo veče i čačkala, zato sam tako i reagovala. Nije mi bio cilj da ratujem s njom jer mi nemamo potrebu da se svađamo zbog muškarca koji me više ne zanima u životu. Ispada da se ona sa mnom bori oko Asmina koji mi nije više interesna sfera. Nju je pojeo totalno rijaliti i konstantno je u modu žrtve, ne daj Bože da joj neko preuzme tu ulogu. Ona se na momente osvesti i valjda je shvatila da ona nema potrebu da mene ovde čačka i ratuje sa mnom jer nema oko čega - rekla je Stanija.

- Šta je sa tvojim emocijama? - upitalo je Drvo.

- Moje emocije su uništavane dve ipo godine, a s hotelom sa bivšom je pečatirao moje emocije. To što sam rekla: ''Psihić'', to je bilo iz milosti kada je sve bilo na početku. Moje emocije su uništene kroz sve ovo vreme, a mislim da se on meni divi samo to neće mrtav da prizna - rekla je Stanija.

- Čuo sam da su ti naručivali pesme kada si dolazila, pa da te pitam da li imaš možda neku tajnu? - upitalo je Drvo.

- Nemam jer sve je kod mene transparentno. Ja svoje poteze radim tako da sve može da se vidi i čuje, jedino ako je tajna da Asmin stalno krišom gleda kad god uhvati neki momenat da Maja ne vidi. Može od Cece pesma: ''Bruka'' - rekla je Stanija.

Autor: N.P.