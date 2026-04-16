Pandorina kutija otvorena: Mina Vrbaški raskrinkala takmičare do srži, ovim tajnama drži mnoge u šaci! (VIDEO)

Brutalno razotkrivanje!

Mina Vrbaški naredna je stigla u Rajski vrt kako bi porazgovarala sa Drvetom mudrosti o aktuelnim temama u Beloj kući.

- Mina, šta se dešava s tobom i Viktorom? - upitalo je Drvo.

- Sve je super sada. Moram da ga pohvalim što je sinoć lepo komentarisao, ima dosta stvari koje on zapazi i pre mene tako da mi je baš drago. Dača je prokomentarisao sinoć da je Viktor za sve muškarce najbolji, svi su pokazali da su se iskompleksirali i spinovali su priču i uopšte nisu više pričali o Viktoru. Videlo se kako su pojedinci skočili na Daču i Milenu, mislim da pojedini nemaju petlju da uđu s njim u sukob - rekla je Mina.

- Mina koje je tvoje mišljenje o najaktuelnijim temama? - upitalo je Drvo.

- Zgadila mi se kompletna priča Asmina, Aneli i Stanije. Ceo taj trojac me nervira jer je svako ušao ovde da se opere i proda svoju životnu priču, a kada komentatori ustanu onda je najlakše na njih ići. Kod njih troje ispada kao da se takmiče međusobno ko će da bude veći kanal. Ja sam potencirala da Aneli odvuče Asmina da razgovara s njim, mislim da su iskoristili to dok je Stanija tu da razvuku još malo vremena. Aneli sad misli da se zaboravilo sve ono što je bilo prethodnih sedam meseci, ali ja sam joj rekla kako treba da igra pametno jer ona može da pusti Asmina i Staniju da se raspravljaju. Ona to ne zna jer joj je jezik brži od pameti, njoj je za sve kriva Stanija. Njih dve su za mene klasične sponzoruše, mislim da niko od njih trenutno nije na nekom nivou i da su svi na nuli. Moram da izdvojim Staniju jer se ona ukanalila s nekim drugim pričama, ali nije sebi trebala da dozvoli da se raspravlja onako sa Majom da se raspravlja - rekla je Mina.

- Kako će se odvijati odnos između Asmina i Maje? - upitalo je Drvo.

- Sad ću da ti kažem jednu tajnu. Mislim da juče ono pitanje za pilulu jeste zato što Maja veruje Aneli i Staniji da on pravi decu na kvarno. Ne znam ko je juče prokomentarisao da više Asmin smatra Maju ozbiljnom pričom dok ona njega uopšte ne gleda za ozbiljno već joj je avantura. Teodora je čula Maju u garderoberu kako je rekla: ''Opet ja ne znam šta ću da radim'', to može sigurno da se protumači da je opet uradio to na kvarno. Oni su me i probudili dok su imali taj odnos, baš mi je bilo degutantno - rekla je Mina.

- Šta misliš o odnosu Teodore, Bebice i FIlipa? - upitalo je Drvo.

- Ona mi je baš postala draga. Mislim da Teodora možda ne zna za stolom da se izrazi i da objasni zašto neke stvari radi sa Bebicom. Ona samo želi sebi da olakša da nema uhodu za vrtom, Bebica nije psihopata već uhoda koju nju proganja. Ja koliko znam i koliko pričam sa Teodorom njih dvoje nemaju komunikaciju. On zna da ga kamera snima i zato priča sam sa sobom. Mislim da Teodora i Filip neće imati ništa, oni su sinoć pre emisije zezali nešto, a Filip je rekao: ''Nisam znao da si se toliko opustio''. Mislim da Teodori nije potreban takav momenat, njoj malo popuste kočnice utorkom jer ima dopadanje samo mislim da u ovom trenutku bira više razum nego srce - rekla je Mina.

Autor: N.P.