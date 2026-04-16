OD DANS APOLLON APLIKACIJA NA DVA UREĐAJA ISTOVREMENO! Željko Mitrović obradovao korisnike u Bosni i Hercegovini - Svi Pinkovi kanali, Elita i preko 20.000 filmova za samo 4 EVRA MESEČNO (VIDEO)

Direktor i Vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović otkrio je da od danas aplikacija Apollon u Bosni i Hercegovini može da se koristi na dva uređaja i to istovremeno.

Kako je objasnio, lozinka koja se dobije nakon registracije na registracija.apollon.ba može da se koristi na telefonu, televizoru ili boxu.

- Od danas, lozinku koju dobijete na web stranici registracija.apollon.ba, možete koristiti na dva uređaja ISTOVREMENO, na telefonu i na televizoru ili boxu, tako što ćete skinuti aplikaciju APOLLON na vašim uređajima! Najlakša registracija je na vašim mobilnim telefonima! Na Apollon aplikaciji možete pratiti sve Pink kanale, sve Elita kanale, sve zabavne, muzičke, dokumentarne, naučne i dečije tv kanale! Takođe imate i besplatnu videoteku sa preko 20.000 domaćih i holivudskih filmiva i serija! SVE OVO ZA SAMO 4 EVRA ili 8 KM MESEČNO - napisao je Mitrović na svom instagram profilu.

Kako je Mitrović istakao, u ponudu svih Pink tv kanala uključeni su i svi Elita kanali uključujući i 360” kanale, kojima na vašim telefonima možete sami birati kadrove vaših omiljenih junaka.

Pored toga, tu je i besplatana videoteka sa preko 20.000 filmova i serija. Sve to za samo 4 evra mesečno.

Nakon što je posle 13 godina prekinuta saradnja Pinka sa BH Telekomom, Željko Mitrović je gledaocima u Bosni i Hercegovini omogućio da omiljene kanale prate putem aplikacije Apollon.

Autor: Iva Besarabić