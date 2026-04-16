Leži pored Maje, a misli da sam Bog! Stanija vraća Asmina na fabrička, on počeo na sva zvona da je pljuje zarad mira sa Majom (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje za Anitu Stanojlović.

- Ja za Novu godinu nisam bila trudna. Luka i ja više nemamo takve s*kusalne odnose. Svako treba da ima obzira prema trudnicama, pogotovo u ranoj trudnoći. Ja bih imala saosećanje da je Sofija trudna - rekla je Anita.

Stanija, jesi li toliko glupa da nasedaš na priče, uradiće sve da druženje tebe i Anšela pukne?

- Ja ne nasedam. Mene njihovi rijaliti odnosi ne zanimju. Ja sam dobra ko god želi da priča sa mnom. Njega isto doživljavam kao slobodnog strelca. On je lep, mlad, zgodan i slobodan. Videćemo da li ću ga ugostiti u Majamiju - rekla je Stanija.

- Ako se nekad zadesi da otputujem, pa šta - rekao je Anšelo.

Anita, kako možeš da budeš takva prema tom dečku, on ti sve udovoljava, a ti ga samo ponižavaš i hladna si prema njemu?

- Kad smo imali s*ks do plafona onda sam bila drugačija. On nije nijednu uvredu doživeo od mene. Nek se dogovore da li sam loša sad ili tada. Mi imamo za šta da se borimo - rekla je Anita.

Majo, kako dozvoljavaš da se ljubiš sa Asminom, a on priča o Stanijinom jeziku?

- On je to rekao ovde njoj u svađi - rekla je Maja.

- Jesi li se zaljubila? - pitala je Maša.

- Neću da produbljujem. Jako sam nervozna, nisam se naspavala i jođ sam se izrevoltirala - rekla je Maja.

- Katastrofa! Ja bih ga zvekunula! Ja znam da mi se divi. Kad legne pored Maje misli da je Stanija Bog, a kad je tema ovde onda me mrška. Sakrio se ispod suknje, a znam da mi se divi - rekla je Stanija.

- Nije ona problem - rekla je Maja.

- Teleća glava, teleči jezik! - rekao je Asmin.

- Ti si sav teleći - rekla je Stanija.

- Žena nije normalan, uhodni nas! - vikao je Asmin.

Autor: A.Anđić