Ušao sam u sve čistog srca: Milan Stojičković progovorio o Sofijinoj prljavoj igri sa njim, konačno shvatio kako je taktizirala (VIDEO)

Iskren do koske!

U novom izdanju emisije "Pitam za druga" voditelji Stefan Milošević Panda i Jovan Ilić - Joca novinar ugostili su bivše učesnike Elite 9 Milana Stojičkovića i Mladena Stojanovića Piksija.

Milan je na samom početku progovorio o flertu sa Sofijom Janićijević i o njenoj skrivenoj igri prema njemu.

- Sofija je bila jako fina i kulturna prema meni. Svakome prija pažnja kad mu neka devojka udeli kompliment, pa da se i malo skrene pažnja iz kuće. Gledao sam da posvetim vreme nekome, a ona je bila nova. Svako priča o sebi. Ja sam ušao u sve čistog srca. Ona se meni zaista svidela u početku, prijala mi je njena pažnja. Ja sam Terzu jednom čak i pitao, a na kraju se ispostavilo da niko nije ničiji drug. Sofija je neko ko dobro zna šta radi. Čuo sam i priče da je htela da me namesti za bišve devojke i sve... Par puta je izjavila da nisam izvukao celu tu priču. Ja sam njoj rekao da je Stefan moj drug i da mi sutra kaže da nije devojka za mene da bih ga poslušao. Ja sam njoj skrenuo pažnju da ne treba u svakoj čorbi da bude mirođija, pa se posle dva dana sve promenilo - rekao je Milan.

Autor: A.Anđić